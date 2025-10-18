ЗАСЕДАЛА СОМБОРСКА СКУПШТИНА Омбудсманка Тамара Томанић
СОМБОР: Одборници сомборске Скупштине града усвојили су ребаланс буџета у износу који је за 3,19 одсто већи.
Уз средства виших нивоа власти, као и пренета средства из претходне године, градска каса би, тако, до краја године приходовала 5,8 милијарди динара. У оквиру дневног реда изабрани су директори овдашњих комуналних предузећа. На функцију директора ЈКП „Чистоћа“ именован је Драган Радојчић, док је за директора ЈКП „Зеленило“ изабран Марко Терзин. За вршиоца дужности директора ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“ постављен је Бојан Ђикановић, а на чело Апотекарске установе као в.д. директорка Душанка Ђенадија.
Највише полемика се водило око именовања новог градског омбудсмана, након истеклог, другог по реду, мандата Чарни Петричевић. Наиме, док је предлог владајуће коалиције била Тамара Томанић, овдашња правница, опозициони одборници су предложили још један мандат за досадашњу омбудсманку Петричевић. Како је већином гласова Томанић ипак изабрана на функцију градске омбудсманке, након чега је и положила заклетву, из редова опозиције су најавили да ће последњу реч о сомборској заштитници грађана дати судски органи.
Уследила су и бројна одборничка питања, од којих се посебно актуелно односило на данашњу изложбу и предавање „Полицијско насиље и урушавање људских права“. Наиме, Градска управа је одбила или игнорисала захтеве Збора медицинских радника да се то предавање и изложба одрже у неком од градских простора.