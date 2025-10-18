moderate rain
ЗА БЕЗБРИЖНУ СТАРОСТ На Новосадском сајму данас почиње САЈАМ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ

18.10.2025. 08:47 08:53
Слађана Аничић Илић
Дневник
Фото: архива Дневника

Сајам за пензионере под слоганом ”За безбрижну старост”, 12. по реду, биће уприличен у аули Новосадског сајма 18. и 19. октобра од 10 до 17 сати.

Свечано отварање сајма је заказано за суботу, 18. октобра, у 13 сати. Циљ сајма је да пензионерима пружи квалитетне и корисне садржаје, прилику за дружење и добру забаву. 

Посетиоци ће имати прилику да на сајму погледају понуду излагача из области здравља, исхране, рекреације, социјалне заштите, финансија, правне помоћи и безбедности, као и да учествују у бесплатним радионицама и забавним активностима.

На почетку отварања сајма, Хор Удружења пензионера града Новог Сада отпеваће химну и блок староградских песама, на два штанда Удружења, Ликовна секција ће уприличити продајну изложбу слика, а Креативна радионица ће представити своје рукотворине. 

Пензионери који се баве писањем поезије, чланови Литерарне секције, говориће своје стихове, а Спортска секција ће изложити пехаре, медаље и друга и одличја које су спортисти удружења освојили на разним такмичењима.

На овогодишњем сајму, на штандовима Удружења пензионера града Новог Сада, чланови и активисти партнерског удружења особа са дијабетесом “Диаверзум” мериће ниво шећера у крви заинтересованим посетиоцима, такође, даваће савете како живети са дијабетесом без компликација.

Генерални спонзор сајма је Банка Поштанска штедионица, спонзор манифестације је Дунав осигурање, а партнери организаторима су Удружење пензионера града Новог Сада и Дом здравља Нови Сад.

Улазак на 12. Сајам за пензионере је слободан.

