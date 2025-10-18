ЗА БЕЗБРИЖНУ СТАРОСТ На Новосадском сајму данас почиње САЈАМ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ
Сајам за пензионере под слоганом ”За безбрижну старост”, 12. по реду, биће уприличен у аули Новосадског сајма 18. и 19. октобра од 10 до 17 сати.
Свечано отварање сајма је заказано за суботу, 18. октобра, у 13 сати. Циљ сајма је да пензионерима пружи квалитетне и корисне садржаје, прилику за дружење и добру забаву.
Посетиоци ће имати прилику да на сајму погледају понуду излагача из области здравља, исхране, рекреације, социјалне заштите, финансија, правне помоћи и безбедности, као и да учествују у бесплатним радионицама и забавним активностима.
На почетку отварања сајма, Хор Удружења пензионера града Новог Сада отпеваће химну и блок староградских песама, на два штанда Удружења, Ликовна секција ће уприличити продајну изложбу слика, а Креативна радионица ће представити своје рукотворине.
Пензионери који се баве писањем поезије, чланови Литерарне секције, говориће своје стихове, а Спортска секција ће изложити пехаре, медаље и друга и одличја које су спортисти удружења освојили на разним такмичењима.
На овогодишњем сајму, на штандовима Удружења пензионера града Новог Сада, чланови и активисти партнерског удружења особа са дијабетесом “Диаверзум” мериће ниво шећера у крви заинтересованим посетиоцима, такође, даваће савете како живети са дијабетесом без компликација.
Генерални спонзор сајма је Банка Поштанска штедионица, спонзор манифестације је Дунав осигурање, а партнери организаторима су Удружење пензионера града Новог Сада и Дом здравља Нови Сад.
Улазак на 12. Сајам за пензионере је слободан.