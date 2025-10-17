СФЕРОПУЛОС ДОБРО СЕЛЕКТИРАО ЕКИПУ: Обрадовић о хемији у тиму, повратку повређених играча и путу који треба да следе црвено-бели
Кошаркаши Црвене звезде победили су на свом терену Реал Мадрид резултатом 90:75 у петом колу Евролиге.
– Прво честитам играчима, верујем да смо заслужили да победимо. Одлучујуће су биле друга и трећа четвртина, где смо играли сјајну одбрану. Победа је заслужена у свим деловима игре смо доминирали, против тако великог тима, ово је било заиста за уживање. Већ размишљам о одмору играча и повратку неких у тим – рекао је тренер Звезде Саша Обрадовић на конференцији за медије.
Он је навео да се осећа хемија између играча Црвене звезде и да ће екипа играти још боље у наставку сезоне.
– Пре утакмице смо онако ставили акценат на прву и последњу четвртину. У првој су увек некако били доминантни, добијали је, и четврте су губили. Битно је само да смо резултатскуи остали ту у прикључку. Друга и трећа четвртина одбрамбено су донеле овај велики резултат. У првој смо имали проблем са скоком и то је Реал одржавало, када смо то кориговали, када смо ушли у већу физичку борбу, скокове, имали смо лаке поене уконтри. Волео бих да имам више играча, Добрић и Плавшић су пред повратком – изјавио је Обрадовић.
Тренер Црвене звезде је истакао да је Коди Милер Мекинтајер одиграо веома добру утакмицу.
– Без њега не бисмо могли да победимо. Ово је тимска победа, у сваком моменту је неки други играч је продуковао поене. Семи Оџелеј је дао важне тројке и једну двојку. Са искуством Калинића, знао је тачно шта треба да ради на терену, лакше је водити екипу. Ово је јака, добра победа, разлог да верујемо да смо нашли пут који треба да следимо. Битно је само да сви остану здрави – рекао је тренер Црвене звезде.
Обрадовић је поручио да је доскорашњи тренер црвено-белих Јанис Сферопулос добро селектирао екипу.
– Немогуће је да ја себе истичем и да се све променило од када сам ја дошао. Све су ово мали кораци, али највећа тренерска тајна је како окупити играче. Све остало може да се научи. Присуство Мотиејунаса је од великог значаја. Он је одлично пренео моје захтеве у свлачионицу, као и Монеке. Најбитнији је сада да постоји начин, и када се губи и када се побеђује, приступ мора да буде ту. Треба тактички још да се дорадимо, али кроз победе стичемо поверење једни у друге – додао је Обрадовић.
Он је истакао да је Семи Оџелеј одиграо веома добру одбрану против Едија Тавареса.
– Најбољи је био на Таваресу, који није могао да прими лопту. Много га поштујем. Он је четворка, у Валенсији је играо тројку, а ја бих га користио и на петици. Најбитније је да имамо разноврсност, поготово када се врати Боломбој и остали. Што би рекао наш легендарни професор Николић, идеални играч је два метра - сва петорица. Сећам се те реченице као данас. Нормално да треба још стављати на место све играче и не компликовати – изјавио је Обрадовић.
Звезда ће 23. октобра дочекати Басконију у шестом колу Евролиге.