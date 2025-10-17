СТО ПОРОДИЦА ДОБИЛО ПОДСТИЦАЈ ЗА КУПОВИНУ КУЋА Министар за бригу о селу посетио Општину Ада
Поводом „Међународног дана сеоских жена” општину Ада посетио је Милан Кркобабић, министар задужен за бригу о селу.
Представници општине Ада дочекали су чланове делегације у Дому културе у Молу. Тема округлог стола, одржаног у ужем кругу, била је, између осталог, брига о здрављу жена, значај културног дома на селу и право домаћица на пензију.
Захваљујући изузетној сарадњи са Министарством за бригу о селу у претходним годинама, реализовано је више већих пројеката. Набављен је минибус, чиме је успостављена редовна аутобуска линија на територији општине Ада, која свакодневно омогућава бесплатно превожење сеоског становништва и школске деце.
Скоро сто породица, брачних парова, ванбрачних партнера, самаца односно родитеља из ађанске општине добило је подстицај за куповину куће, а заједнички се планира и опремање обновљеног Дома заједнице на Утринама.