СТО ПОРОДИЦА ДОБИЛО ПОДСТИЦАЈ ЗА КУПОВИНУ КУЋА Министар за бригу о селу посетио Општину Ада

17.10.2025. 09:51 10:09
Пише:
Ивана Бакмаз
Извор:
Дневник
АДА
Фото: Општина Ада

Поводом „Међународног дана сеоских жена” општину Ада посетио је Милан Кркобабић, министар задужен за бригу о селу.

Представници општине Ада дочекали су чланове делегације у Дому културе у Молу. Тема округлог стола, одржаног у ужем кругу, била је, између осталог, брига о здрављу жена, значај културног дома на селу и право домаћица на пензију.

Захваљујући изузетној сарадњи са Министарством за бригу о селу у претходним годинама, реализовано је више већих пројеката. Набављен је минибус, чиме је успостављена редовна аутобуска линија на територији општине Ада, која свакодневно омогућава бесплатно превожење сеоског становништва и школске деце. 

Скоро сто породица, брачних парова, ванбрачних партнера, самаца односно родитеља из ађанске општине добило је подстицај за куповину куће, а заједнички се планира и опремање обновљеног Дома заједнице на Утринама.

Војводина Бачка
