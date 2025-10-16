ЗАТВАРАЈУ СЕ ОДРЕЂЕНЕ УЛИЦЕ У ЗРЕЊАНИНУ Полиција најавила да ће бити на лицу места и упозоравати возаче
Полицијска управа у Зрењанину обавештава јавност да ће у суботу, 18. октобра, периодично бити обустављен саобраћај на појединим путевима Средњобанатског округа због 64. међународне бициклистичке трке кроз Србију, у организацији Бициклистичког савеза Србије.
Друга етапа трке ће се одржати на релацији Зрењанин - Пожаревац 18. октобра, са почетком око 12 часова, а старт је испред Скупштине града Зрењанина.
Трка ће кренути из Улице краља Петра и проћи ће улицама Цара Душана, Булеваром Милутина Миланковића, преко Новог моста, улицом Николе Пашића, Београдском до раскрснице са Панчевачком улицом, државним путем Зрењанин - Београд, а затим државним путем према Фаркаждину.
На свим кључним саобраћајницама на траси трке биће постављена привремена саобраћајна сигнализација, а биће присутни и припадници полиције који ће упозоравати учеснике у саобраћају о привременој забрани саобраћаја.
“Апелујемо на све учеснике у саобраћају да поштују прописе, саобраћајну сигнализацију, као и упозорења припадника полиције. Такође, молимо грађане који живе у улицама којима ће пролазити бициклисти да благовремено препаркирају своја возила на места са којих ће несметано моћи да се укључе у саобраћај”, саопштила је данас зрењанинска полиција.