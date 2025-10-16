clear sky
17°C
16.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1678
usd
100.8068
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗАТВАРАЈУ СЕ ОДРЕЂЕНЕ УЛИЦЕ У ЗРЕЊАНИНУ Полиција најавила да ће бити на лицу места и упозоравати возаче

16.10.2025. 14:06 14:08
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Полицијска управа у Зрењанину обавештава јавност да ће у суботу, 18. октобра, периодично бити обустављен саобраћај на појединим путевима Средњобанатског округа због 64. међународне бициклистичке трке кроз Србију, у организацији Бициклистичког савеза Србије.

Друга етапа трке ће се одржати на релацији Зрењанин - Пожаревац 18. октобра, са почетком око 12 часова, а старт је испред Скупштине града Зрењанина. 

Трка ће кренути из Улице краља Петра и проћи ће улицама Цара Душана, Булеваром Милутина Миланковића, преко Новог моста, улицом Николе Пашића, Београдском до раскрснице са Панчевачком улицом, државним путем Зрењанин - Београд, а затим државним путем према Фаркаждину.

На свим кључним саобраћајницама на траси трке биће постављена привремена саобраћајна сигнализација, а биће присутни и припадници полиције који ће упозоравати учеснике у саобраћају о привременој забрани саобраћаја.

“Апелујемо на све учеснике у саобраћају да поштују прописе, саобраћајну сигнализацију, као и упозорења припадника полиције. Такође, молимо грађане који живе у улицама којима ће пролазити бициклисти да благовремено препаркирају своја возила на места са којих ће несметано моћи да се укључе у саобраћај”, саопштила је данас зрењанинска полиција.

полицијска управа зрењанин обустава саобраћаја бициклистичка трка
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Банат
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај