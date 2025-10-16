КОШАРКАШИ СПАРТАКА ГАЗЕ СВЕ ПРЕД СОБОМ Пала и Бенфика у Лисабону
Тренер кошаркаша Спартака Владимир Јовановић био је задовољан издањем свог тима у Лисабонук, где су Суботичани славили против Бенфике 90:74 у 2. колу групне фазе ФИБА Лиге шампиона.
Јовановић је покушао да са својим тимом надигра португалски састав и дође до скора од 2-0, чиме би направио велики корак ка наредној фази. То је и учинио, на доминантан начин.
– Била је ово тешка утакмица, јер смо у последњих 10 дана одиграли четири дуела. Велики део ових играча, али и клуб, нема навику да игра тако. Морали смо да направимо прилагођавања на много различитих нивоа. Бенфика није одиграла против Гран Канарије онако како може. Има квалитет и знам да имају добре играче и претпостављао сам да ће доћи до реакције. Посебно на њиховом паркету. То се и десило, поготово што се одбране тиче и чврстине. Било је момената када су нас отерали до осам метара и нисмо креирали добро у пик-ен-ролу јер су били толико агресивни – анализирао је Јовановић.
Било је веома изазовно.
– Можда је већи проблем био број офанзивних скокова које смо им дозволили у првом полувремену. У наставку смо то поправили, проток лопте је био бољи и погодили смо отворене шутеве, који су били врло важни. Наравно да сам задовољан процентима шута, а посебно са 24 асистенције. То је оно што желимо, са тим да је било и доста изгубљених лопти због одбране Бенфике. Честитке ривалу и желим му најбоље у наставку сезоне на свим фронтовима. Честитке и мојим играчима, имали су тежак распоред, а пронашли су енергију да одиграју овакву утакмицу у Лисабону – закључио је стратег Суботичана.
Спартак сада очекује пауза у АБА лиги, где су слободни, а онда у уторак у Дудову шуму долази Гран Канарија у 3. колу групне фазе ФИБА Лиге шампиона.
В. М. П.