КЕЦМАНОВИЋ СТАО У ОСМИНИ ФИНАЛА: Преостаје му дубл у Стокхолму
16.10.2025. 17:31 17:32
Коментари (0)
Српски тенисер Миомир Кецмановић није успео да се пласира у четвртфинале АТП турнира у Стокхолму.
Кецмановић је у осмини финала поражен од Аргентинца Томаса Мартина Ечеверија 6:4, 4:6, 6:3.
Меч је трајао два сата и 24 минута. Кецмановић је 49. тенисер света, док се Ечевери налази на 63. месту АТП листе.
Ово је био трећи међусобни дуел аргентинског и српског тенисера, а други тријумф Ечеверија, који ће у четвртфиналу играти са победником дуела између Данца Холгера Рунеа и Мађара Мартона Фучовича.
Кецмановић ће касније данас у четвртфиналу дубла у пару са Александром Милером из Француске играти против Италијана Симонеа Болелија и Андрее Вавасорија.
АТП турнир у Стокхолму се игра за наградни фонд од 706.850 евра.