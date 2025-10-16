clear sky
КЕЦМАНОВИЋ СТАО У ОСМИНИ ФИНАЛА: Преостаје му дубл у Стокхолму

16.10.2025. 17:31 17:32
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Printscreen/youtube/US open Tennis Championships

Српски тенисер Миомир Кецмановић није успео да се пласира у четвртфинале АТП турнира у Стокхолму.

Кецмановић је у осмини финала поражен од Аргентинца Томаса Мартина Ечеверија 6:4, 4:6, 6:3.

Меч је трајао два сата и 24 минута. Кецмановић је 49. тенисер света, док се Ечевери налази на 63. месту АТП листе.

Ово је био трећи међусобни дуел аргентинског и српског тенисера, а други тријумф Ечеверија, који ће у четвртфиналу играти са победником дуела између Данца Холгера Рунеа и Мађара Мартона Фучовича.

Кецмановић ће касније данас у четвртфиналу дубла у пару са Александром Милером из Француске играти против Италијана Симонеа Болелија и Андрее Вавасорија.

АТП турнир у Стокхолму се игра за наградни фонд од 706.850 евра.

 

Спорт Тенис
