ЈУВЕНТУС У ПРОБЛЕМУ: УЕФА покренула поступак, одлука о казни на пролеће 2026.
Европска фудбалска унија (УЕФА) покренула је поступак против Јувентуса због кршења финансијског фер-плеја, саопштио је торински клуб, пренео је Коријере дело Спорт.
Италијански медији наводе да је Јувентус потврдио кршење финансијског фер-плеја у саопштењу, које је везано за објављивање биланса стања за финансијску годину која се завршила 30. јуна ове године.
Торински клуб је навео да би УЕФА могла да финансијски казни Јувентус због кршења правила, као и да уведе забрану ангажовања нових играча.
Италијански медији преносе да би УЕФА коначну одлуку могла да донесе на пролеће 2026. године.
Јувентус је у саопштењу навео да је 18. септембра добио потврду од УЕФА да је против торинског клуба покренут поступак због потенцијалног кршења правила у периоду 2022-2023. и 2024-2025.