ПОМОЋНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА ПЕТРОВИЋ НА ОБЕЛЕЖАВАЊУ ДАНА РОЂЕЊА БАНА ЈЕЛАЧИЋА У ПЕТРОВАРАДИНУ Очување наслеђа хрватске заједнице
Помоћник градоначелника Новог Сада Александар Петровић присуствовао је обележавању Дана рођења бана Јосипа Јелачића, једног од четири национална празника хрватске заједнице у Републици Србији.
Манифестација je започела светом мисом у цркви Светог Јурја у Петроварадину, након чега је уследио пригодан културно-уметнички програм у организацији Хрватског националног вијећа и ХКПД „Јелачић“.
У свом обраћању, Петровић је нагласио значај очувања културног и историјског наслеђа хрватске заједнице, као и посвећеност Града Новог Сада у пружању подршке националним мањинама кроз различите програме, пројекте и сарадњу, посебно у области културе.
- Обележавање рођења бана Јелачића није важно само за хрватску заједницу, већ и за све нас који живимо у Новом Саду, граду који негује мултикултуралност, дијалог и заједништво. Симболика је тим већа што се свечаност одржава у његовој родној кући у Петроварадину, која је пре пет година откупљена средствима државе и враћена хрватској заједници. Град Нови Сад је, преко Завода за заштиту споменика културе, уложио преко 42 милиона динара у конзерваторско-рестаураторске радове на овом значајном културно-историјском споменику, уз подршку Републике Србије и Хрватског националног вијећа. Поред инфраструктурне подршке, Град континуирано улаже у културне програме националних заједница. Тако је само у 2025. години за рад хрватских удружења у области културе издвојено 1,4 милиона динара, за низ програма који чувају, афирмишу и представљају хрватску културну баштину у нашем граду, док је ХКПД „Јелачић“ из Петроварадина добило 550.000 динара за програме неговања хрватске културе. Наставићемо да подржавамо све активности које доприносе очувању културне разноврсности и заједништва. – поручио је Петровић.