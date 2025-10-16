clear sky
14°C
16.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВОЈВОЂАНСКЕ ШАХОВСКЕ ЛИГЕ: Ковиљчани у Другој лиги

16.10.2025. 18:15 18:16
Пише:
Стефан Костић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: Pixabay

Лигашки део такмичења у војвођанским шаховским лигама je завршен.

Међутим, још се не зна тачно које све екипе ће бити промовисане у виши ранг, а које ће следеће сезоне играти у нижим. 

Знаће се више када, следећег месеца, буде одиграна Друга лига група Војводина. Што се трећелигаша тиче, такмичење у Сремској лиги је завршено, у Банату је завршен плеј-оф, а у Бачкој је тек почело доигравање за пласман у Другу лигу.

Плеј-оф Банатска лига север – југ

Финале: Арадац – Раднички (Ковин) 1:5

Плеј-оф Бачка лига Нови Сад – Суботица

ШК 64 – Бачка (Пачир) 2,5:3,5. Због одигравања Клет Јуниорске лиге, реванш је 26. октобра у Пачиру.

Јужнобачка лига

Резултати 11. кола: Буковац – Шајкаш 3,5:2,5, Југовић 2 – Гимназијалац 1 3:3, Краљица ПТТ 2 – Детелинара 3,5:2,5, Краљев гамбит – Хајдук (Чуруг) 2,5:3,5, Капабланка 1992 – Прави потез 2,5:3,5, Бачка Паланка 2 слободна.

Табела: 1. Буковац 25 (39), 2. Шајкаш 21 (36), 3. Гимназијалац 21 (34), 4. Детелинара 14 (29,5), 5. Краљица 14 (26,5), 6. Краљев гамбит 13 (30), 7. Бачка Паланка 12 (31), 8. Хајдук 12 (26), 9. Прави потез 10 (27,5), 10. Југовић 10 (27,5), 11. Капабланка 2 (23).

Квалификације за улазак у Јужнобачку лигу:

Футог – Селенча 4:2. Други меч се игра у недељу, 19. октобра, од 10 часова у Новом Саду, а састаће се Капабланка 1992 и Футог. Завршни меч ће бити следеће недеље, у Селенчи, између Селенче и Капабланке. Прве две екипе иду у вишу лигу.

шаховске војвођанске лиге шах
Извор:
Дневник
Пише:
Стефан Костић
Спорт Шах
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВОЈВОЂАНСКЕ ШАХОВСКЕ ЛИГЕ: Стара Пазова освојила Сремску лигу

Драматичан дуел Старе Пазове и Инђије

спорт

ВОЈВОЂАНСКЕ ШАХОВСКЕ ЛИГЕ: Стара Пазова освојила Сремску лигу

08.10.2025. 17:06 17:08
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВОЈВОЂАНСКЕ ШАХОВСКЕ ЛИГЕ: Бачка и Раднички шампиони
спорт

ВОЈВОЂАНСКЕ ШАХОВСКЕ ЛИГЕ: Бачка и Раднички шампиони

01.10.2025. 15:11 15:13
Волим
0
Коментар
0
Сачувај