ВОЈВОЂАНСКЕ ШАХОВСКЕ ЛИГЕ: Ковиљчани у Другој лиги
Лигашки део такмичења у војвођанским шаховским лигама je завршен.
Међутим, још се не зна тачно које све екипе ће бити промовисане у виши ранг, а које ће следеће сезоне играти у нижим.
Знаће се више када, следећег месеца, буде одиграна Друга лига група Војводина. Што се трећелигаша тиче, такмичење у Сремској лиги је завршено, у Банату је завршен плеј-оф, а у Бачкој је тек почело доигравање за пласман у Другу лигу.
Плеј-оф Банатска лига север – југ
Финале: Арадац – Раднички (Ковин) 1:5
Плеј-оф Бачка лига Нови Сад – Суботица
ШК 64 – Бачка (Пачир) 2,5:3,5. Због одигравања Клет Јуниорске лиге, реванш је 26. октобра у Пачиру.
Јужнобачка лига
Резултати 11. кола: Буковац – Шајкаш 3,5:2,5, Југовић 2 – Гимназијалац 1 3:3, Краљица ПТТ 2 – Детелинара 3,5:2,5, Краљев гамбит – Хајдук (Чуруг) 2,5:3,5, Капабланка 1992 – Прави потез 2,5:3,5, Бачка Паланка 2 слободна.
Табела: 1. Буковац 25 (39), 2. Шајкаш 21 (36), 3. Гимназијалац 21 (34), 4. Детелинара 14 (29,5), 5. Краљица 14 (26,5), 6. Краљев гамбит 13 (30), 7. Бачка Паланка 12 (31), 8. Хајдук 12 (26), 9. Прави потез 10 (27,5), 10. Југовић 10 (27,5), 11. Капабланка 2 (23).
Квалификације за улазак у Јужнобачку лигу:
Футог – Селенча 4:2. Други меч се игра у недељу, 19. октобра, од 10 часова у Новом Саду, а састаће се Капабланка 1992 и Футог. Завршни меч ће бити следеће недеље, у Селенчи, између Селенче и Капабланке. Прве две екипе иду у вишу лигу.