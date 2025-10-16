clear sky
11°C
16.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОЧИЊУ КЛЕТ ЈУНИОРСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНЕ У ШАХУ: Прва три кола у Руми

16.10.2025. 20:09 20:11
Пише:
Стефан Костић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: Шаховски савез Војводине

Шаховски савез Војводине, уз подршку издавачке куће „Клет“ и ове године организује Клет Јуниорску лигу, која ће се играти у два нивоа такмичења.

У првом рангу се налазе екипе које су се квалификовале у Прву лигу, док је Друга лига отвореног типа, за клубове и шаховске школе регистроване код ШСВ. Нова сезона почиње у суботу, 18. октобра, од 11 часова, у Средњој стручној школи „Стеван Петровић – Бриле“, у Руми. 

Прва лига се игра по Бергеровом систему паровања, у девет кола. Исти број рунди ће се одиграти и у Другој лиги, али по Швајцарском систему паровања. Ради се о такмичењима у убрзаном шаху, па ће учесници имати 25 минута за размишљање до краја партије, уз бонификацију од 10 секунди, након сваког одиграног потеза. 

У Руми ће се одиграти прва три кола, колико ће бити и у Скореновцу, наредног месеца. ШСВ обезбеђује опрему и освежење за такмичаре и особље, а технички организатори ће бити клубови или школе шаха у местима у којима ће се играти делови такмичења. 

Из А дивизије испадају две најслабије пласиране екипе, колико најуспешнијих из Б лиге улази у виши ранг такмичења. Екипе треба да буду састављене од четири играча, и то три дечака и девојчице до 18 година. Уколико нема девојчице, у екипу може ући дечак до 10 година или млађи. 

Додатне информације могу се добити од координатора лига Петра Миличевића 064/ 6498-003.

шах шах турнир
Извор:
Дневник
Пише:
Стефан Костић
Спорт Шах
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЗАВРШЕНЕ КЛЕТ ЈУНИОРСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНЕ: Шаховски клуб Аљехин из Панчева шампион
шах

ЗАВРШЕНЕ КЛЕТ ЈУНИОРСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНЕ: Шаховски клуб Аљехин из Панчева шампион

04.12.2024. 15:29 15:33
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВОЈВОЂАНСКЕ ШАХОВСКЕ ЛИГЕ: Ковиљчани у Другој лиги
спорт

ВОЈВОЂАНСКЕ ШАХОВСКЕ ЛИГЕ: Ковиљчани у Другој лиги

16.10.2025. 18:15 18:16
Волим
0
Коментар
0
Сачувај