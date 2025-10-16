ПОЧИЊУ КЛЕТ ЈУНИОРСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНЕ У ШАХУ: Прва три кола у Руми
Шаховски савез Војводине, уз подршку издавачке куће „Клет“ и ове године организује Клет Јуниорску лигу, која ће се играти у два нивоа такмичења.
У првом рангу се налазе екипе које су се квалификовале у Прву лигу, док је Друга лига отвореног типа, за клубове и шаховске школе регистроване код ШСВ. Нова сезона почиње у суботу, 18. октобра, од 11 часова, у Средњој стручној школи „Стеван Петровић – Бриле“, у Руми.
Прва лига се игра по Бергеровом систему паровања, у девет кола. Исти број рунди ће се одиграти и у Другој лиги, али по Швајцарском систему паровања. Ради се о такмичењима у убрзаном шаху, па ће учесници имати 25 минута за размишљање до краја партије, уз бонификацију од 10 секунди, након сваког одиграног потеза.
У Руми ће се одиграти прва три кола, колико ће бити и у Скореновцу, наредног месеца. ШСВ обезбеђује опрему и освежење за такмичаре и особље, а технички организатори ће бити клубови или школе шаха у местима у којима ће се играти делови такмичења.
Из А дивизије испадају две најслабије пласиране екипе, колико најуспешнијих из Б лиге улази у виши ранг такмичења. Екипе треба да буду састављене од четири играча, и то три дечака и девојчице до 18 година. Уколико нема девојчице, у екипу може ући дечак до 10 година или млађи.
Додатне информације могу се добити од координатора лига Петра Миличевића 064/ 6498-003.