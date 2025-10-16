clear sky
11°C
16.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

АЛКАРАЗ ЧЕКА ЂОКОВИЋА ИЛИ СИНЕРА: Преко Фрица дошао до финала егзибиционог турнира у Ријаду

16.10.2025. 20:25 20:27
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: Printscreen/youtube/Tennis TV

Шпански тенисер Карлос Алкараз пласирао се у финале егзибиционог турнира „Слем шест краљева“ у Ријаду.

Он је у полуфиналу победио Американца Тејлора Фрица резултатом 6:4, 6:2.

Меч је трајао 70 минута. Алкараз је најбољи тенисер света, док се Фриц налази на четвртом месту АТП листе.

Алкараз ће у финалу играти са победником дуела између Србина Новака Ђоковића и Италијана Јаника Синера, који је на програму касније вечерас, од 20.30 часова.

 

Карлос Алкараз тенис
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај