АЛКАРАЗ ЧЕКА ЂОКОВИЋА ИЛИ СИНЕРА: Преко Фрица дошао до финала егзибиционог турнира у Ријаду
16.10.2025. 20:25 20:27
Коментари (0)
Шпански тенисер Карлос Алкараз пласирао се у финале егзибиционог турнира „Слем шест краљева“ у Ријаду.
Он је у полуфиналу победио Американца Тејлора Фрица резултатом 6:4, 6:2.
Меч је трајао 70 минута. Алкараз је најбољи тенисер света, док се Фриц налази на четвртом месту АТП листе.
Алкараз ће у финалу играти са победником дуела између Србина Новака Ђоковића и Италијана Јаника Синера, који је на програму касније вечерас, од 20.30 часова.