ПОСТАВЉАЈУ СЕ ОГРАДЕ ОКО ПОЛУПОДЗЕМНИХ КОНТЕЈНЕРА У ОПШТИНИ СТАРА ПАЗОВА На реду насеља Бановци Дунав и Нови Бановци, ускоро и Нова Пазова

16.10.2025. 13:23
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
kontejneri
Фото: Дневник

ЈКП „Чистоћа“ Стара Пазова наставља акцију постављања ограда око постојећих полуподземних контејнера у насељима Бановци Дунав и Нови Бановци.

Ограђени простори око контејнера већ дају видљиве резултате – смањена је могућност неовлашћеног одлагања отпада, спречено је разбацивање смећа, ограничен је приступ животиња и унапређен је изглед јавних површина.

Након спроведене акције у Старој Пазови, Бановцима Дунав и Новим Бановцима, из ЈКП „Чистоћа“ најављују да ће се пројекат ускоро проширити и на територију Нове Пазове. У току је процена приоритетних локација и припрема за почетак постављања ограда у наредним данима.

 

