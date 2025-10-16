ЗАБРАЊЕНО ДЕСНО СКРЕТАЊЕ С ВАРАДИНСКОГ МОСТА Путари приводе крају уређење Трга незнаног јунака
ЈКП „Пут“ приводи крају радове на уређењу Трга незнаног јунака.
Како је саопштено из овог предузећа, радови се изводе на левој страни Трга, из смера Новог Сада ка Петроварадину, те до њиховог завршетка није омогућено скретање са Варадинског моста десно ка Кеју, као ни десно са Кеја ка Варадинском мосту. У питању је друга фаза радова.
Подсећамо, прва фаза обухватала је радове на поправци коловозне конструкције на Булевару Михајла Пупина код Варадинског моста, а радови су завршени седам дана пре рока. Било је планирано да радови буду окончани 15. октобра, али су, на захтев градоначелника и у циљу што хитнијег успостављања редовног режима саобраћаја, завршени 8. октобра, а мост је за саобраћај отворен 9. октобра.
Такође, на захтев градоначелника, пре рока ће бити завршени и радови на уређењу леве стране Трга незнаног јунака.
Поред тога, у току је припремна фаза радова на поправци коловоза на Старом каћком путу, на деоници од улице Вука Караџића до Војвођанског салаша, као и у краку улице Коче Коларова у Новом Саду.
Претходних дана завршени су радови на довођењу раскопаних површина у технички исправно стање у улицама Павла Папа, Бранка Бајића и Јанка Чмелика у Новом Саду као и Лептировој у Ветернику. Поправљена је пешачка стаза на Булевару Јована Дучића, као и коловоз у улицама Пожарна и Седма, на путу за Гардиновце, у улици Томе Максимовића у Ветернику, на Старом каћком путу, као и туцанички коловоз у делу улице Народне војске у Каћу.