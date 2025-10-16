(МАПА) ИЗМЕНЕ У САОБРАЋАЈУ ЗБОГ „ТРКЕ КРОЗ СРБИЈУ“ Привремене трасе аутобуса у Петроварадину
Због одржавања међународне бициклистичке манифестације „Трка кроз Србију“, у четвртак, 17. октобра, у периоду од 16.30 до 17.20 часова, привремено ће бити измењене трасе више аутобуских линија јавног градског превоза у Новом Саду и Петроварадину, саопштава ЈГСП „Нови Сад“.
Измене ће се односити на линије број 3, 3a, 9, 9a, 60, 61, 62, 63, 64, 69, као и на линију Железничка станица Петроварадин – Центар.
🔹 Линије 3, 3a, 9, 9a, 60, 61, 62, 63, 64 и Железничка станица Петроварадин – Центар
Смер из Новог Сада:
Булевар Михајла Пупина – Варадински мост – десно испод моста Кејом скојеваца према друмско-железничком мосту – Рељковићева улица – Прерадовићева улица – редовна траса.
Смер из Петроварадина:
Прерадовићева/Рељковићева – Рељковићева улица – Кеј скојеваца – лево Улица проте Михалџића – десно Варадински мост – редовна траса.
Привремена стајалишта:
У Рељковићевој улици испред бројева 39 и 42А, у Прерадовићевој улици наспрам броја 47, у Улици проте Михалџића пре Варадинског моста, као и прво стајалиште после моста (десна страна ка Каменичком путу).
🔹 Линија 69
Смер из Новог Сада:
Булевар Михајла Пупина – Варадински мост – десно Каменички пут – редовна траса.
Смер из Сремске Каменице:
Каменички пут/Дунавских дивизија – Каменички пут – лево Кеј скојеваца – десно Улица проте Михалџића – десно Варадински мост – редовна траса.
Привремена стајалишта:
У Улици проте Михалџића пре Варадинског моста, као и прво стајалиште после моста (десна страна ка Каменичком путу).
📍 ЈГСП „Нови Сад“ апелује на путнике да у наведеном периоду планирају своја путовања узимајући у обзир наведене измене, као и да прате обавештења о нормализацији саобраћаја по завршетку трке.