ПОЧЕЛА ГРЕЈНА СЕЗОНА У ЗРЕЊАНИНУ На систему даљинског грејања и новоизграђене зграде

16.10.2025. 08:31 08:33
gradska toplana zrenjanin
Фото: Дневник.рс

Јавно комунално предузеће „Градска топлана“ из Зрењанина саопштило је да ће и поједине новоизграђене стамбене зграде у граду бити прикључене на систем даљинског грејања.

Из „Градске топлане“ су навели да је ово предузеће, по завршетку прошле грејне сезоне, започело радове на изградњи вреловодног прикључка и топлотне подстанице за стамбено-пословни објекат на адреси Панчевачка 12, инвеститора „Керамика Јовановић“, који броји 55 станова.

„Поменути прикључак је изведен, а у току су радови на изградњи топлотне подстанице у поменутом објекту, тако да ће од предстојеће грејне сезоне и овај објекат бити на систему даљинског грејања“, наводи ЈКП „Градска топлана“ и додаје да вредност радова износи 2,9 милиона динара без ПДВ-а. 

Такође, од предстојеће грејне сезоне на систему даљинског грејања биће и зграде у улици Коче Коларова од броја 23 до броја 27, које имају укупно 117 станова. У току су и радови на изградњи вреловодног прикључка и топлотне подстанице за нови објекат предшколске установе, односно вртић „Бајка“, на адреси Војислава Илића 2, а вредност радова износи 4,9 милиона динара без ПДВ-а.

За следећу годину у плану је изградња вреловодне мреже до Тржног центра БИГ и прикључака са топлотним подстаницама за новоизграђене објекте инвеститора „Екоградња Инвест 023“. Дужина трасе износиће приближно 700 метара, кажу у „Градској топлани“.

Делитељи топлоте смањују рачуне

Из „Градске топлане“ су, такође, упутили апел корисницима да уграде делитеље, јер помоћу ових уређаја потрошачи сами контролишу утрошак топлотне енергије, а тиме и сопствени рачун за грејање.

„Примера ради, станари који поседују делитеље имају 20-35 одсто нижу потрошњу топлотне енергије у односу на станаре који их немају“, закључује се у саопштењу.

Иначе, нова грејна сезона у Зрењанину започела је десет дана пре предвиђеног рока, и то 5. октобра, у преподневним сатима.

„С обзиром на то да су испуњени услови које прописује Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом града Зрењанина, грејна сезона је почела пре 15. октобра, а претходних дана се грејало у складу са временским условима“, саопштило је ЈКП „Градска топлана“.

У саопштењу се додаје да су завршени сви неопходни радови у погону за производњу топлотне енергије.

„Калориметри у топлотним подстаницама којима је истекао жиг су баждарени и враћени у топлотне подстанице, а сви стамбени објекти су запуњени“, наводе у поменутом предузећу.

Прецизирано је да је грејна сезона почела на нивоу целог града. Уколико поједини корисници имају потешкоће у снабдевању топлотном енергијом, „Градска топлана“ апелује на њих да се одмах обрате диспечерској служби на број 023/31-50-160 ради провере стања на терену и што бржег решавања проблема.

