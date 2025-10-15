few clouds
ДА САМ ЈА СЕЛЕКТОР... Изненадићете се како би екипу „Орлова“ скројио популарни Раде Богдановић, БИВШИ ФУДБАЛЕР БЕЗ ДЛАКЕ НА ЈЕЗИКУ (ВИДЕО)

15.10.2025. 22:49 22:57
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: Screenshot / Youtube / SUPER INDIREKTNO KOD POPA I MILANA

Не стишава се еуфорија када је у питању фудбалска репрезентација Србије, која је пре пет дана поражена од селекције Албаније у Лесковцу, док је синоћ на нешто тежи начин победила Андору.

Било како било, квалификације за Светско првенство су при крају, а Орлови имају изузетно мале шансе да се пласирају на највећу планетарну смотру.

Бивши фудбалер, сада аналитичар - Раде Богдановић, био је гост у емисији "Индиректно са Миланом и Попом, где је одговарао на разна питања која су се тицала репрезентације, а онда је споменуо како би изгледао његов тим.

- Тренутно? У реду. Ђорђе Петровић би ми био закуцан на голу, он је један од најбољих голмана у Европи. Душан Влаховић би био забетониран. На првом састанку бих му рекао - 'Сине, играћеш ми сваку, од прве до 90. минуте и никад те нећу извести осим ако си уморан и повређен'. То је зато што Влаховић игра левом и десно, зато што је позитивно безобразан, зато што зна да се наљути, да уђе у шансу, да лупи лопту, забије гол... На тој утакмици против Албаније је ушао у две шансе и није постигао гол, што не умањује квалитете. Има 25 година и то је будућност - рекао је Богдановић, па наставио:

- Мали Василије Костов би ми газио у први тим јер је млад, зна да игра, трчи... Мали Александар Станковић ми је откровење. У последњој линији увек четворица. Штопери би били Миленковић и Павловић. Два спољна, то ми је тешко, да вратим филм. На левој страни имамо дефицит, а десно Недељковић. То је неки костур тима.

(Telegraf.rs)

 

селектор орлови раде богдановић
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
