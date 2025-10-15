ГРАД НОВИ САД ПОКРЕНУО НАГРАДНУ ИГРУ НА САЈМУ ЕНЕРГЕТИКЕ Можете освојити бицикл уз неколико једноставних корака- Ево шта вас чека на отвореном Сајму енергетике
Данас и сутра у Конгресном центру „Мастер“ Новосадског сајма одржавају се 14. по реду Међународни дани енергетике и инвестиција, али и наградна игра на штанду Града Новог Сада.
Како је на свом Инстаграму навела чланица Градског већа за заштиту животне средине Вања Петковић, посетиоци штанда Града Новог Сада могу да се сликају и освоје вредне награде.
Међу наградама су бицикл, ранац и соларни пуњач за мобилни телефон, као и ранац и штедљива сијалица.
-Како да учествујеш: сликај се на нашем штанду, објави фотографију на Инстаграму, тагуј профил: @guns_zastitazivotnesredine и запрати наш профил- наведено је на Инстаграм страници Градске управе за заштиту животне средине.
Три слике са највећим бројем лајкова освајају награде, а извлачење ће бити у понедељак, 20. октобра, у 13.00 часова.