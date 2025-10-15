overcast clouds
РУКОМЕТАШИЦЕ СРБИЈЕ У ЧЕТВРТАК ИГРАЈУ СА ЛИТВАНИЈОМ НА ПОЧЕТКУ ЕВРО КВАЛИФИКАЦИЈА: Две победе за миран наредни циклус

15.10.2025. 14:02 14:07
Пише:
Дневник
Фото: РСС

Женска рукометна репрезентација Србије у четрвтак креће у поход на визу за Европско првенство које се игра у Пољској, Румунији, Чешкој, Словачкој и Турској од трећег до 20. децембра 2026. године. Први ривал Српкињама је селекција Литваније, а меч се игра у СЦ Виождовац од 18 сати.

Једна од најускуснијих играчица у државном тиму, Катарина Крпеж-Шлезак је пред меч са Литванијом рекла:

– Не смемо да пот­це­ни­мо ни­ко­га, иако зна­мо да смо ква­ли­тет­ни­је и бо­ље, мо­ра­мо да бу­де­мо на ви­си­ни за­дат­ка од пр­вог до по­след­њег тре­нут­ка. На­дам се да ће нам ова утак­ми­ца по­слу­жи­ти за што бо­ље уигра­ва­ње пред меч са Укра­ји­ном, ко­ја је озбиљ­ни­ји и бо­љи ри­вал. Срећ­на сам што сам по­но­во у репрезентацији, јер ни­шта не ис­пу­ни ду­шу као игра­ње за своју земљу, а за ме­не је Ср­би­ја увек би­ла и оста­ла не­што по­себ­но. Ра­ду­је ме што ће­мо игра­ти на Ба­њи­ци, ми­слим да је Бе­о­град за­слу­жио утак­ми­цу и да ће дво­ра­на као увек би­ти ис­пу­ње­на до по­след­њег ме­ста.

Гол­ман, Јо­ва­на Ри­со­вић је јед­на од рет­ких игра­чи­ца ове ге­не­ра­ци­је ко­ја је има­ла при­ли­ку да игра у Бе­о­гра­ду, али и осво­ји ме­да­љу 2013. го­ди­не.

– Ве­о­ма сам срећ­на што имам при­ли­ку по­но­во да играм у род­ном гра­ду и увек смо има­ли сјај­ну по­др­шку с три­би­на, па ве­ру­јем да ће та­ко би­ти и сад. Оче­ку­јем пу­ну Ба­њи­цу и по­бе­ду на стар­ту ква­ли­фи­ка­ци­ја и овим пу­тем по­зи­ван на­ви­ја­че да до­ђу у што ве­ћем бро­ју. Не зна­мо мно­го то­га о Литванији, али има­мо ви­део ана­ли­зу и спре­ми­ће­мо се до су­тра­шњег ме­ча. Ми­слим да је све на на­шој стра­ни и да не­ма раз­ло­га за бри­гу, све ће за­ви­си­ти од на­ше игре. Мо­ра­мо да бу­де­мо у сва­ком тре­нут­ку на ни­воу, скон­цен­три­са­не и он­да не би тре­ба­ло да бу­де про­бле­ма. 

Де­сни бек ре­пре­зен­та­ци­је Ср­би­је, Са­ра Га­ро­вић, по­сле не­ко­ли­ко го­ди­на па­у­зе на­шла се по­но­во у дре­су са нај­дра­жим гр­бом. Од­лич­на ле­во­ру­ка игра­чи­ца, ро­ђе­на Бе­о­гра­ђан­ка, ни­је кри­ла сре­ћу што ће ис­тр­ча­ти на те­рен дво­ра­не на Ба­њи­ци и за­и­гра­ти за Ср­би­ју.

– Емо­ци­је су ја­ке и по­ме­ша­не, тру­дим се да ми „гла­ва оста­не чи­ста” и ве­ру­јем да ћу сво­јом игром да до­при­не­сем до­бром ре­зул­та­ту и еки­пи. Први меч играмо са Литванијом, еки­пом ко­ју не по­зна­је­мо баш до­бро, али ми­слим да не­ће­мо има­ти про­бле­ма у тој утак­ми­ци, јер је ква­ли­тет на на­шој стра­ни. Си­гур­на сам да ква­ли­фи­ка­ци­је отва­ра­мо по­бе­дом, а он­да нас оче­ку­је те­жи про­тив­ник, али ми­слим да ће­мо и про­тив Укра­ји­не за­бе­ле­жи­ти два бо­да.

