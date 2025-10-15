РУКОМЕТАШИЦЕ СРБИЈЕ У ЧЕТВРТАК ИГРАЈУ СА ЛИТВАНИЈОМ НА ПОЧЕТКУ ЕВРО КВАЛИФИКАЦИЈА: Две победе за миран наредни циклус
Женска рукометна репрезентација Србије у четрвтак креће у поход на визу за Европско првенство које се игра у Пољској, Румунији, Чешкој, Словачкој и Турској од трећег до 20. децембра 2026. године. Први ривал Српкињама је селекција Литваније, а меч се игра у СЦ Виождовац од 18 сати.
Једна од најускуснијих играчица у државном тиму, Катарина Крпеж-Шлезак је пред меч са Литванијом рекла:
– Не смемо да потценимо никога, иако знамо да смо квалитетније и боље, морамо да будемо на висини задатка од првог до последњег тренутка. Надам се да ће нам ова утакмица послужити за што боље уигравање пред меч са Украјином, која је озбиљнији и бољи ривал. Срећна сам што сам поново у репрезентацији, јер ништа не испуни душу као играње за своју земљу, а за мене је Србија увек била и остала нешто посебно. Радује ме што ћемо играти на Бањици, мислим да је Београд заслужио утакмицу и да ће дворана као увек бити испуњена до последњег места.
Голман, Јована Рисовић је једна од ретких играчица ове генерације која је имала прилику да игра у Београду, али и освоји медаљу 2013. године.
– Веома сам срећна што имам прилику поново да играм у родном граду и увек смо имали сјајну подршку с трибина, па верујем да ће тако бити и сад. Очекујем пуну Бањицу и победу на старту квалификација и овим путем позиван навијаче да дођу у што већем броју. Не знамо много тога о Литванији, али имамо видео анализу и спремићемо се до сутрашњег меча. Мислим да је све на нашој страни и да нема разлога за бригу, све ће зависити од наше игре. Морамо да будемо у сваком тренутку на нивоу, сконцентрисане и онда не би требало да буде проблема.
Десни бек репрезентације Србије, Сара Гаровић, после неколико година паузе нашла се поново у дресу са најдражим грбом. Одлична леворука играчица, рођена Београђанка, није крила срећу што ће истрчати на терен дворане на Бањици и заиграти за Србију.
– Емоције су јаке и помешане, трудим се да ми „глава остане чиста” и верујем да ћу својом игром да допринесем добром резултату и екипи. Први меч играмо са Литванијом, екипом коју не познајемо баш добро, али мислим да нећемо имати проблема у тој утакмици, јер је квалитет на нашој страни. Сигурна сам да квалификације отварамо победом, а онда нас очекује тежи противник, али мислим да ћемо и против Украјине забележити два бода.