ФЕРЕНЦУ МАКУ УРУЧЕНА НАГРАДА „ХЕРЦЕГ ЈАНОШ” Књижевни плод сомборског поднебља
Овдашња Градска библиотека „Карло Бијелицки“ је и ове године организовала књижевну манифестацију „Подунавски дани Херцега Јаноша“, посвећену великом војвођанском мађарском књижевнику, преводиоцу, уреднику и академику, рођеном 11. маја 1909. године у Сомбору али и актуелним ствараоцима на мађарском језику.
Тим поводом у простору библиотечког Легата Мирослава Јосића Вишњића књижевна награда „Херцег Јанош“, за животно дело, уручена је Ференцу Маку, који је и сам говорио о утицају великог узора којег је лично познавао, на његово дело.
- Све оно што сам могао да научим као животну поуку, морални пример и духовно усмерење научио сам од Јаноша Херцега. Зато ми је бескрајна част што могу рећи да имам награду која носи његово име – рекао је Мак.
О стваралаштву Ференца Мака, као и о аргументима којима се руководио жири приликом избора овогодишњег лауреата престижне награде говорио је Иштван Шилинг.
- Ференц Мак, историчар књижевности, културолог, библиограф и публициста, полазећи од свог бечејског порекла и вођен знањем стеченим на Катедри за мађарски језик Универзитета у Новом Саду, у својим списима, књигама и радовима следи став који је заступао и сам Херцег Јанош. Остаје веран родном крају, чак и када га је људска, телесна природа приморала да напусти Бачку. Културно наслеђе овог подручја и садашњи књижевни плодови остали су у средишту његовог интересовања, баш као и култура оних који живе поред нас или са нама у некадашњој Карпатској котлини без граница - рекао је Шилинг.
У наставку програма са лауреатом су разговарали чланови жирија Тимеа Л. Могер, др Иштван Шилинг и Јочанка Ковач, а сама награда којој је покровитељ град Сомбор састојала се од уметничког дела сомборског академског вајара Петера Мраковића, коју је Маку уручила Наташа Туркић, директорка сомборске библиотеке.