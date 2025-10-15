overcast clouds
ФЕРЕНЦУ МАКУ УРУЧЕНА НАГРАДА „ХЕРЦЕГ ЈАНОШ” Књижевни плод сомборског поднебља

15.10.2025. 11:05 11:14
Пише:
Милић Миљеновић
Извор:
Дневник
м
Фото: ГБ Карло Бијелицки Сомбор

Овдашња Градска библиотека „Карло Бијелицки“ је и ове године организовала књижевну манифестацију „Подунавски дани Херцега Јаноша“, посвећену великом војвођанском мађарском књижевнику, преводиоцу, уреднику и академику, рођеном 11. маја 1909. године у Сомбору али и актуелним ствараоцима на мађарском језику.

Тим поводом у простору библиотечког Легата Мирослава Јосића Вишњића књижевна награда „Херцег Јанош“, за животно дело, уручена је Ференцу Маку, који је и сам говорио о утицају великог узора којег је лично познавао, на његово дело.

- Све оно што сам могао да научим као животну поуку, морални пример и духовно усмерење научио сам од Јаноша Херцега. Зато ми је бескрајна част што могу рећи да имам награду која носи његово име – рекао је Мак.

со
Фото: ГБ Карло Бијелицки Сомбор

О стваралаштву Ференца Мака, као и о аргументима којима се руководио жири приликом избора овогодишњег лауреата престижне награде говорио је Иштван Шилинг.

- Ференц Мак, историчар књижевности, културолог, библиограф и публициста, полазећи од свог бечејског порекла и вођен знањем стеченим на Катедри за мађарски језик Универзитета у Новом Саду, у својим списима, књигама и радовима следи став који је заступао и сам Херцег Јанош. Остаје веран родном крају, чак и када га је људска, телесна природа приморала да напусти Бачку. Културно наслеђе овог подручја и садашњи књижевни плодови остали су у средишту његовог интересовања, баш као и култура оних који живе поред нас или са нама у некадашњој Карпатској котлини без граница - рекао је Шилинг. 

У наставку програма са лауреатом су разговарали чланови жирија Тимеа Л. Могер, др Иштван Шилинг и Јочанка Ковач, а сама награда којој је покровитељ град Сомбор састојала се од уметничког дела сомборског  академског вајара Петера Мраковића, коју је Маку уручила Наташа Туркић, директорка сомборске библиотеке.

сомбор
Војводина Бачка
