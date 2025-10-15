КАНЦЕЛАРИЈА ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ОБЕЛЕЖИЛА ЈУБИЛЕЈ Заштиту права тражило 10.000 Новосађана
Поводом 15 година рада Канцеларије локалног омбудсмана Града Новог Сада, јуче је организовано саветовање, на ком су представљени резултати досадашњег деловања, као и планови за будућност.
Када је реч о унапређењу заштите права грађана, транспарентности рада градских институција и развоја превентивне улоге омбудсмана, представници институција омбудсмана из Србије и региона, стручњаци из области заштите људских права и представници локалних самоуправа окупили су се у Хотелу „Шератон” како би разменили искуства и примере добре праксе.
Канцеларији се, од оснивања, обратило око 10.000 Новосађана и у том периоду реализовано је много пројеката, организован велики број едукација и урађена су истраживања на различите теме.
– Неоспорно је да је за ових 15 година рада било и проблема, али исто тако остварено је много добрих резултата, уз велику посвећеност у раду – објаснила је локална омбудсманка Града Новог Сада Стевана Субић. – Велики број пројеката, едукација и истраживања са различитим темама, у зависности од интересовања грађана и њихових проблема, омогућио нам је да се бавимо ширим кругом заштите права, не само на локалном нивоу.
Према њеним речима, за деценију и по рада донет је велики број одлука, које су упућене органима и управама Града Новог Сада и покренут је велики број иницијатива. Све то показује значај постојања институције омбудсмана, која представља спону између грађана и локалне самоуправе.
Организују се и семинари
Када је о притужбама реч, грађани се локалном омбудсману најчешће обраћају путем електронске поште и лично. Стевана Субић напомиње да Канцеларија организује и семинаре за запослене у органима Градске управе и службама Новог Сада.
- Наша превентивна функција, у смислу доношења одлука и упућивања органима Града, доводи до исправљања грешака у њиховом раду. С друге стране, наша едукативна функција је да грађанима представимо њихова права – напоменула је Стевана Субић.
Грађани се Канцеларији обраћају с различитим питањима и проблемима, од којих су нека у надлежностима локалног омбудсмана, али има и оних која нису.
– Суштина је да када нам се грађани обрате с питањима и проблемима за која нисмо надлежни, упућујемо их коме да се даље обрате како би заштитили своја права – рекла је Стевана Субић. – И то је, такође, део нашег рада. Уколико упоредимо формиране предмете од почетка ове године и оне у истом периоду 2024, чињеница је да нам се све више грађана обраћа. Трудимо се и радимо на том непосредном представљању институције локалног омбудсмана, одлазимо на терен, организујемо едукације, разговарамо с грађанима, говоримо им чиме се бавимо и да обавесте родбину, пријатеље и комшије да нам се обрате, уколико имају проблеме или притужбе.