КАНЦЕЛАРИЈА ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ОБЕЛЕЖИЛА ЈУБИЛЕЈ Заштиту права тражило 10.000 Новосађана

15.10.2025. 08:50 09:09
Пише:
Јована Вукашиновић
Извор:
Дневник
а
Фото: Дневник.рс / Ј. Вукашиновић

Поводом 15 година рада Канцеларије локалног омбудсмана Града Новог Сада, јуче је организовано саветовање, на ком су представљени резултати досадашњег деловања, као и планови за будућност.

Када је реч о унапређењу заштите права грађана, транспарентности рада градских институција и развоја превентивне улоге омбудсмана, представници институција омбудсмана из Србије и региона, стручњаци из области заштите људских права и представници локалних самоуправа окупили су се у Хотелу „Шератон” како би разменили искуства и примере добре праксе.

Канцеларији се, од оснивања, обратило око 10.000 Новосађана и у том периоду реализовано је много пројеката, организован велики број едукација и урађена су истраживања на различите теме.

– Неоспорно је да је за ових 15 година рада било и проблема, али исто тако остварено је много добрих резултата, уз велику посвећеност у раду – објаснила је локална омбудсманка Града Новог Сада Стевана Субић. – Велики број пројеката, едукација и истраживања са различитим темама, у зависности од интересовања грађана и њихових проблема, омогућио нам је да се бавимо ширим кругом заштите права, не само на локалном нивоу.

Према њеним речима, за деценију и по рада донет је велики број одлука, које су упућене органима и управама Града Новог Сада и покренут је велики број иницијатива. Све то показује значај постојања институције омбудсмана, која представља спону између грађана и локалне самоуправе.

Организују се и семинари

Када је о притужбама реч, грађани се локалном омбудсману најчешће обраћају путем електронске поште и лично. Стевана Субић напомиње да Канцеларија организује и семинаре за запослене у органима Градске управе и службама Новог Сада.

- Наша превентивна функција, у смислу доношења одлука и упућивања органима Града, доводи до исправљања грешака у њиховом раду. С друге стране, наша едукативна функција је да грађанима представимо њихова права – напоменула је Стевана Субић. 

Грађани се Канцеларији обраћају с различитим питањима и проблемима, од којих су нека у надлежностима локалног омбудсмана, али има и оних која нису. 

– Суштина је да када нам се грађани обрате с питањима и проблемима за која нисмо надлежни, упућујемо их коме да се даље обрате како би заштитили своја права – рекла је Стевана Субић. – И то је, такође, део нашег рада. Уколико упоредимо формиране предмете од почетка ове године и оне у истом периоду 2024, чињеница је да нам се све више грађана обраћа. Трудимо се и радимо на том непосредном представљању институције локалног омбудсмана, одлазимо на терен, организујемо едукације, разговарамо с грађанима, говоримо им чиме се бавимо и да обавесте родбину, пријатеље и комшије да нам се обрате, уколико имају проблеме или притужбе.

