overcast clouds
9°C
15.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1674
usd
101.0674
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ФИЛИП КОСТИЋ: "Подржите нас, није нам лако"

14.10.2025. 23:19 23:21
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
kostic
Фото: ФСС

Филип Костић, фудбалски репрезентативац Србије, сумирао је утиске после победе над Андором (3:1) у мечу квалификација за Светско првенство.

Само неколико дана након тешког пораза од Албаније у Лесковцу "орлови" су се нашли пред новим изазовом.

"Остале су ране од Албаније, али јако важна победа. И даље нам је тешко и даље патимо, нова утакмица, нова победа, Морамо да се држимо заједно, да будемо издигнуте главе и да се надамо чуду", рекао је Костић.

Србија ће наредне мечеве играти у новембру. Најпре ће 13. гостовати Енглеској, да би три дана касније угостила Летонију.

"Имамо још две утакмице у новембру, Морамо да радимо, да се боримо и да патимо, ако треба. Препоручујем навијачима и медијима да нас подрже, није нам лако", закључио је Костић.

филип костић фудбалери србије квалификације светско првенство
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
АЛЕКСАНДАР МИТРОВИЋ НЕ ГУБИ НАДУ: "Били смо у сличној ситуацији са Португалијом, зашто не бисмо опет?"
mitrovic

АЛЕКСАНДАР МИТРОВИЋ НЕ ГУБИ НАДУ: "Били смо у сличној ситуацији са Португалијом, зашто не бисмо опет?"

14.10.2025. 23:14 23:17
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЗОРАН БАТА МИРКОВИЋ ПОСЛЕ СЛАВЉА НАД АНДОРОМ: Победа је била под морањем и то смо учинили, удахнули смо свеж ваздух
mirkovic

ЗОРАН БАТА МИРКОВИЋ ПОСЛЕ СЛАВЉА НАД АНДОРОМ: Победа је била под морањем и то смо учинили, удахнули смо свеж ваздух

14.10.2025. 23:07 23:10
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ФУДБАЛЕРИ СРБИЈЕ ПОБЕДИЛИ АНДОРУ и сачували наду у борби за пласман на Мундијал
srbija2

ФУДБАЛЕРИ СРБИЈЕ ПОБЕДИЛИ АНДОРУ и сачували наду у борби за пласман на Мундијал

14.10.2025. 22:47 22:52
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(УЖИВО) Србија је победила Андору после преокрета
srbija3

(УЖИВО) Србија је победила Андору после преокрета

Фудбалери Србије победили су Андору са 3:1 у квалификацијама за Светско првенство.
14.10.2025. 19:29 22:46
Више о теми
БАТА МИРКОВИЋ ВОДИ „ОРЛОВЕ“ У АНДОРИ: Немамо простора за кикс, овај задатак не схватам као „врућ кромпир“
спорт

БАТА МИРКОВИЋ ВОДИ „ОРЛОВЕ“ У АНДОРИ: Немамо простора за кикс, овај задатак не схватам као „врућ кромпир“

(ФОТО) ФУДБАЛЕРИ СРБИЈЕ ПРОШЕТАЛИ АНДОРОМ уочи меча квалификација за СП 2026. године
orlovi1

(ФОТО) ФУДБАЛЕРИ СРБИЈЕ ПРОШЕТАЛИ АНДОРОМ уочи меча квалификација за СП 2026. године

(ФОТО, ВИДЕО) Фудбалери Србије одрадили последњи тренинг пред Андору
спорт

(ФОТО, ВИДЕО) Фудбалери Србије одрадили последњи тренинг пред Андору

МИТРОВИЋ ОТКРИО ЈЕДИНУ ПОЗИТИВНУ СТВАР У ОВОМ ТРЕНУТКУ: Ништа није у нашим рукама, фокус је на Андори
спорт

МИТРОВИЋ ОТКРИО ЈЕДИНУ ПОЗИТИВНУ СТВАР У ОВОМ ТРЕНУТКУ: Ништа није у нашим рукама, фокус је на Андори

Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО) ФУДБАЛЕРИ СРБИЈЕ ПРОШЕТАЛИ АНДОРОМ уочи меча квалификација за СП 2026. године
orlovi1

(ФОТО) ФУДБАЛЕРИ СРБИЈЕ ПРОШЕТАЛИ АНДОРОМ уочи меча квалификација за СП 2026. године

14.10.2025. 16:31 16:34
Волим
0
Коментар
0
Сачувај