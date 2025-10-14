ФИЛИП КОСТИЋ: "Подржите нас, није нам лако"
14.10.2025. 23:19 23:21
Филип Костић, фудбалски репрезентативац Србије, сумирао је утиске после победе над Андором (3:1) у мечу квалификација за Светско првенство.
Само неколико дана након тешког пораза од Албаније у Лесковцу "орлови" су се нашли пред новим изазовом.
"Остале су ране од Албаније, али јако важна победа. И даље нам је тешко и даље патимо, нова утакмица, нова победа, Морамо да се држимо заједно, да будемо издигнуте главе и да се надамо чуду", рекао је Костић.
Србија ће наредне мечеве играти у новембру. Најпре ће 13. гостовати Енглеској, да би три дана касније угостила Летонију.
"Имамо још две утакмице у новембру, Морамо да радимо, да се боримо и да патимо, ако треба. Препоручујем навијачима и медијима да нас подрже, није нам лако", закључио је Костић.