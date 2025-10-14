ЕНГЛЕСКА БЕЗ ПРИМЉЕНОГ ГОЛА ПРВА ИЗ ЕВРОПЕ ОБЕЗБЕДИЛА МУНДИЈАЛ: Собослај спречио Португалију, КАТАР НА СП
Фудбалска репрезентација Енглеске прва из Европе обезбедила је пласман на Мундијал, након што је савладала Летонију 5:0.
Два гола Харија Кејна, по један Арона Гордона и Еберечија Езеа, као и аутогол Максимса Тонисевса донели су другу узастопну "петарду", после Београда и максималних 18 бодова, уз гол разлику 18:0.
Енглеска у новембру дочекује Србију и гостује Албанији.
Португалце су против Мађарске минути делили до "визе", али је Доминик Собослај у 90+1. минуту поништио два гола Кристијана Роналда за 2:2. Повели су Мађари после само два минута игре преко Атиле Салаија. Међутим 20 минута касније Кристијано Роналдо је ступио на сцену. Прво је у 22. минуту изједначио резултат, док је у трећем минуту надокнаде првог дела игре довео Португал до предности. Велики бод Мађарској је у првом минуту надокнаде је донео Доминик Собослај. Португал има десет бодова, док Мађарска је на другом месту са пет.
У другом мечу ове групе Ирска је са 1:0 победила Јерменију.
Шпанија је надиграла Бугарску 4:0, али за петама јој је Турска, која је савладала Грузију 4:1.
На стадиону Хосе Зориља у Ваљадолиду, црвена фурија није имала проблема на утакмици са репрезентацијом Бугарске. Повели су Шпанци голом Микела Мерина у 35. минуту. Исти играч је поново затресао мрежу у 57. , док је Чернев постигао аутогол пред крај меча. Коначан резултат је поставио Ојарзабал са беле тачке у другом минуту надокнаде времена. Шпанија сада има 12 бодова, што је три више од Турске која је на другом месту. У нарендом колу актуелне прваке Европе очекује утакмица са Грузијом.
Турчин Кенан Јилдиз је откључао мрежу Грузије, док су до краја првог дела меча Мерих Демирал и Акгун стигли до повећају предност своје репрезентације. Мерих Демирал је у другом делу меча стигао да још једном се упише на листу стрелаца, док је Кочорашвили успео да постигне почасни гол за Грузију. Турска има три бода мање од Шпанија и у следећем колу игра са Бугарском.
Италија је победила Израел 3:0, али јој се ипак "смеши" само бараж јер су Норвежани скоро недостижни. Ретеги је био двоструки стрелац, док је коначан резултат поставио Манчини. Италијани имају три бода мање од неприкосновених Норвежана, док је Израел трећи са девет. У следећем колу очекује их дуел са Молдавијом.
Фудбалска репрезентација Катара обезбедила је пласман на предстојеће Светско првенство. Они су у Рајану победили селекцију Уједињених Арапских Емирата 2:1, у утакмици последњег, другог кола Групе А четврте фазе азијских квалификација. Предност Катару донео је Буалем Хухи голом у 49. минуту, а вођство је увећао Педро Мигел поготком у 74. минуту. Коначан резултат поставио је нападач Уједињених Арапских Емирата Султан Адил поготком у осмом минуту надокнаде другог полувремена. Селекција Катара је од 89. минута играла са играчем мање, пошто је тад директан црвени картон добио Тарек Салман.
Катар је завршио на првом месту на табели Групе А са четири бода, док су Уједињени Арапски Емирати заузели друго место и играће у баражу за пласман у интер-конфедерацијски плеј-оф. Репрезентацији Катара ће ово бити други наступ на Светским првенствима, након што се 2022. године пласирала као домаћин.
Светско првенство ће бити одржано од 11. јуна до 19. јула 2026. године у Сједињеним Америчким Државама, Канади и Мексику.