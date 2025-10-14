ЈУЖНА АФРИКА НА МУНДИЈАЛУ: У последњем колу савладана Руанда, Нигерија као друга у Ц групи иде у бараж
Фудбалска репрезентација Јужне Африке пласирала се на Светско првенство, које ће бити одржано 2026. године у Сједињеним Америчким Државама, Канади и Мексику.
Јужна Африка је освојила прво место на табели групе Ц афричких квалификација за СП 2026. са 18 бодова. Јужна Африка је вечерас у Мбомбели савладала Руанду резултатом 3:0 у мечу последњег, 10. кола групе Ц квалификација за СП. Голове за домаћи тим постигли су Таленте Мбата у 5, Освин Аполис у 26. и Евиденс Макгопа у 72. минуту.
Фудбалска репрезентација Нигерије је на свом терену вечерас у последњем колу групе Ц победила Бенин резултатом 4:0 головима Виктора Осимена у 3, 37. и 51. минуту и Френка Онијеке у 90+1. минуту.
Нигерија је освојила друго место на табели са 17 бодова, колико има и трећепласирани Бенин. Нигерија ће играти у баражу за пласман на СП 2026.
Поред Јужне Африке, пласман на Светско првенство 2026. до сад су изборили Аргентина, Бразил, Колумбија, Еквадор, Парагвај, Уругвај, Алжир, Египат, Гана, Мароко, Тунис, Зеленортска Острва, Аустралија, Иран, Јапан, Јордан, Јужна Кореја, Узбекистан, Нови Зеланд, као и домаћини САД, Канада и Мексико.