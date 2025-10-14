overcast clouds
14.10.2025.
Нови Сад
ОВО СЕ НЕ ВИЂА СВАКИ ДАН Нећете веровати ко је прошетао Новим Сланкаменом као по корзоу НИКО НЕ ЗНА КАКО СЕ ТУ СТВОРИЛА И ЗАШТО (ВИДЕО)

14.10.2025. 22:38
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: Youtube Printscreen

Грађани Новог Сланкамена вечерас су сведочили несвакидашњем призору: улицама овог сремског места прошетала је свиња.

На снимку објављеном на Инстаграм страници 192.rs види се како се "гошћа из обора" сасвим опуштено шета међу пролазницима, као да јој је то најнормалнија ствар на свету.

Ко је пустио свињу у град и како је завршила на улици, за сада остаје мистерија.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

(Telegraf.rs)

 

