ОВО СЕ НЕ ВИЂА СВАКИ ДАН Нећете веровати ко је прошетао Новим Сланкаменом као по корзоу НИКО НЕ ЗНА КАКО СЕ ТУ СТВОРИЛА И ЗАШТО (ВИДЕО)
14.10.2025. 22:38 22:41
Грађани Новог Сланкамена вечерас су сведочили несвакидашњем призору: улицама овог сремског места прошетала је свиња.
На снимку објављеном на Инстаграм страници 192.rs види се како се "гошћа из обора" сасвим опуштено шета међу пролазницима, као да јој је то најнормалнија ствар на свету.
Ко је пустио свињу у град и како је завршила на улици, за сада остаје мистерија.
(Telegraf.rs)