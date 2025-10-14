У МУЗЕЈУ ВОЈВОДИНЕ ГОВОРИ РЕСТАУРАТОРКА ИЗ ЕРМИТАЖА Предавање Бажене Александровне Кутергине
14.10.2025. 11:25 11:27
У Музеју Војводине 15. октобра у 19 часова одржаће се предавање Бажене Александровне Кутергине, рестаураторке уметничких дела Лабораторије за научну рестаурацију керамике и витража у саставу Одељења за научну рестаурацију и конзервацију Државног музеја Ермитаж у Санкт Петербургу.
Државни Ермитаж и Музеј Војводине потписали су прошле године нов протокол о сарадњи, која се манифестује на пољу археолошких истраживања и конзервације археолошких налаза на терену.
Ове године имамо прилику да у постојећу сарадњу уврстимо и размену стручних и научних искустава на пољу конзервације и рестаурације предмета од керамике и стакла.