overcast clouds
15°C
14.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1554
usd
100.7962
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

У МУЗЕЈУ ВОЈВОДИНЕ ГОВОРИ РЕСТАУРАТОРКА ИЗ ЕРМИТАЖА Предавање Бажене Александровне Кутергине

14.10.2025. 11:25 11:27
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

У Музеју Војводине 15. октобра у 19 часова одржаће се предавање Бажене Александровне Кутергине, рестаураторке уметничких дела Лабораторије за научну рестаурацију керамике и витража у саставу Одељења за научну рестаурацију и конзервацију Државног музеја Ермитаж у Санкт Петербургу.

Државни Ермитаж и Музеј Војводине потписали су прошле године нов протокол о сарадњи, која се манифестује на пољу археолошких истраживања и конзервације археолошких налаза на терену. 

Ове године имамо прилику да у постојећу сарадњу уврстимо и размену стручних и научних искустава на пољу конзервације и рестаурације предмета од керамике и стакла.

рестауратори музеј војводине
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај