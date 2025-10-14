overcast clouds
15°C
14.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1554
usd
100.7962
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РАСПИСАН ПЕСНИЧКИ КОНКУРС У ИРИГУ Поетски израз у част вина и љубави

14.10.2025. 11:54 12:07
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
мачак
Фото: промо/мачков подрум

ИРИГ: Једна од ретких традиција из области културе која успева да опстаје и у изазовним временима, избор најлепше песму о вину, се одржава и ове године у месецу октобру.

Са циљем ширења винске, и културе уопште, Мачков подрум је са Српском читаоницом у Иригу установио песнички конкурс посвећен темама вина и љубави.

Конкурс траје до 31. октобра 2025. Учешће на конкурсу је бесплатно, а право учествовања имају сви грађани света. Детаљи конкурса се могу прочитати на адреси www.mackovpodrum.co.rs или добити позивом на телефон Српске читаонице у Иригу, 022/461-275.

Стручни жири састављен од чланова: Тодор Бјелкић, књижевник, предсеник жрија; Маја Плавшић, професорка књижевности; Милица Уверић, директорка Српске читаонице у Иригу, Златко Зрилић, Сремске новине и Ђурђица Јојић Новаковић, Мачков подрум, ће одабрати песме које ће ући у ужи круг, и од њих три песме које ће бити награђене. Награда се састоји од новчаног дела, и вина португизер.

мачак
Фото: промо/мачков подрум

Победници ће бити проглашени на Дану младог португизера 15. новембра 2025. године у Винској улици у Иригу.

Због великог броја песама које стигну, организатори су се одлучили и на објављивање збирке песама, које обухватају све оне које је жири изабрао у ужи круг, те су до сада објављене збирке „Вино је пољубац постојања“ и „Вино је песма, песма је вино“.

Организатори конкурса су Српска читаоница у Иригу, основана 1842. године, која представља најстарије читалиште на нашим просторима и која је имала велику улогу у очувању културе и традиције у Иригу и околини, и винарија Мачков подрум, породична винарија из Ирига, веома посвећена традиционалним вредностима, у којој данас ради 6. генерација винара.

Конкурс је отворен од 1. до 31. октобра 2025. године.

Услови конкурса

  • доставити највише три песме о вину,
  • да песме до сада нису објављиване,
  • песме доставити на српском језику или на језицима других народа са обавезним преводом на српски језик,
  • песме доставити обавезно у 6 (шест) примерака у писаној форми,
  • песме доставити под шифром, а у посебној коверти разрешење шифре (тј. контакт податке аутора), све у једној коверти,
  • право учешћа имају сви грађани света,
  • право коришћења награђене песме задржава организатор са поштовањем имена аутора,
  • да се у песми не помиње име "Мачков подрум" или назив "Мачак".

Радове доставити најкасније до 31. октобра 2025. године на адресу: Српска читаоница у Иригу, Рибарски трг 37, 22406 Ириг, са назнаком „За Конкурс – ПЕСМА О ВИНУ“.

ириг песме вино конкурс
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Срем
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај