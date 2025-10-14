РАСПИСАН ПЕСНИЧКИ КОНКУРС У ИРИГУ Поетски израз у част вина и љубави
ИРИГ: Једна од ретких традиција из области културе која успева да опстаје и у изазовним временима, избор најлепше песму о вину, се одржава и ове године у месецу октобру.
Са циљем ширења винске, и културе уопште, Мачков подрум је са Српском читаоницом у Иригу установио песнички конкурс посвећен темама вина и љубави.
Конкурс траје до 31. октобра 2025. Учешће на конкурсу је бесплатно, а право учествовања имају сви грађани света. Детаљи конкурса се могу прочитати на адреси www.mackovpodrum.co.rs или добити позивом на телефон Српске читаонице у Иригу, 022/461-275.
Стручни жири састављен од чланова: Тодор Бјелкић, књижевник, предсеник жрија; Маја Плавшић, професорка књижевности; Милица Уверић, директорка Српске читаонице у Иригу, Златко Зрилић, Сремске новине и Ђурђица Јојић Новаковић, Мачков подрум, ће одабрати песме које ће ући у ужи круг, и од њих три песме које ће бити награђене. Награда се састоји од новчаног дела, и вина португизер.
Победници ће бити проглашени на Дану младог португизера 15. новембра 2025. године у Винској улици у Иригу.
Због великог броја песама које стигну, организатори су се одлучили и на објављивање збирке песама, које обухватају све оне које је жири изабрао у ужи круг, те су до сада објављене збирке „Вино је пољубац постојања“ и „Вино је песма, песма је вино“.
Организатори конкурса су Српска читаоница у Иригу, основана 1842. године, која представља најстарије читалиште на нашим просторима и која је имала велику улогу у очувању културе и традиције у Иригу и околини, и винарија Мачков подрум, породична винарија из Ирига, веома посвећена традиционалним вредностима, у којој данас ради 6. генерација винара.
Конкурс је отворен од 1. до 31. октобра 2025. године.
Услови конкурса
- доставити највише три песме о вину,
- да песме до сада нису објављиване,
- песме доставити на српском језику или на језицима других народа са обавезним преводом на српски језик,
- песме доставити обавезно у 6 (шест) примерака у писаној форми,
- песме доставити под шифром, а у посебној коверти разрешење шифре (тј. контакт податке аутора), све у једној коверти,
- право учешћа имају сви грађани света,
- право коришћења награђене песме задржава организатор са поштовањем имена аутора,
- да се у песми не помиње име "Мачков подрум" или назив "Мачак".
Радове доставити најкасније до 31. октобра 2025. године на адресу: Српска читаоница у Иригу, Рибарски трг 37, 22406 Ириг, са назнаком „За Конкурс – ПЕСМА О ВИНУ“.