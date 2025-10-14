overcast clouds
У ОВИМ УЛИЦАМА У НОВОМ САДУ БЕЗ ГРЕЈАЊА Санира се хаварија на вреловодној мрежи ЕВО И ДО КАДА

14.10.2025. 10:39 10:45
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (1)
Радијатор
Фото: Pixabay.com

Због радова на санацији хаварије на вреловодној мрежи у Улици Слободана Бајића број 42 од 10 сати, прекинута је испорука топлотне енергије за грејање.

Испорука топлотне енергије за објекте прекинута је у следећим улицама:

- Мичуринова 54;
- Слободана Бајића 23, 38-44.

Нормализација у испоруци топлотне енергије за грејање очекује се, како кажу у ЈКП "Новосадска топлана" истог дана, 14. октобра, у раним послеподневним часовима.

