У ОВИМ УЛИЦАМА У НОВОМ САДУ БЕЗ ГРЕЈАЊА Санира се хаварија на вреловодној мрежи ЕВО И ДО КАДА
14.10.2025. 10:39 10:45
Због радова на санацији хаварије на вреловодној мрежи у Улици Слободана Бајића број 42 од 10 сати, прекинута је испорука топлотне енергије за грејање.
Испорука топлотне енергије за објекте прекинута је у следећим улицама:
- Мичуринова 54;
- Слободана Бајића 23, 38-44.
Нормализација у испоруци топлотне енергије за грејање очекује се, како кажу у ЈКП "Новосадска топлана" истог дана, 14. октобра, у раним послеподневним часовима.