ПРИЈАВИО ПУЦАЊЕ ТУНЕЛА, ПА ПРОМЕНИО ИСКАЗ У ПОЛИЦИЈИ Градоначелник Мићин о лажној вести која је узнемирила Новосађане: Човек је био конфузан, позивам грађане да верују надлежним службама

У јавности су се појавиле дезинформације о наводном обрушавању у тунелу на Мишелуку и на Мосту слободе у Новом Саду. Саобраћај је био обустављен у оба смера, јер су грађани пријавили потенцијално оштећење у тунелу, те су надлежне екипе изашле на терен и провериле безбедност тунела.

О томе ко и зашто шири овакве дезинформације, за јутарњи програм Курир телевизије "Редакција" анализирао је градоначелник Новог Сада Жарко Мићин.

- Није било никаквог обрушавања у тунелу, није ни на који начин оштећен. То је пријавило лице које је полиција наког тога и привела. Не само да га је привела, већ је и обавила информативни разоговор са њим. То лице је касније обишло са полицајцима тунел како би показало где се урушио. Када је позвао ватрогасце рекао је да мост пуца, а затим да тунел пуца. Након тога су дежурне екипе одмах изашле на терен, обишле тунел и јавиле да не виде никакво оштећење - објашњава Мићин.

Каже да је након тога на лице места изашла и инспекција са којом је био у контакту.

- Они су обишли сваки педаљ тунела, био је затворен саобраћај, нигде нису видели никава оштећења. То лице је након тога изјавило да се кретало у колони возила, одједном се појавила прашина и да је неко возило налетело на банкину. После тога је чуо тутањ. Потпуна конфузија од стране тог човека који је направио панику. Не знам да ли је то урадио намерно, али је врло чудно да каже да пуца мост, па тунел. Потпуно је променио исказ који је дао након тога пред полицијом.

Све надлежне службе реаговале су у најкраћем року, а Мићин каже да су грађани претрпели највећу штету.

- Не могу да тврдим да иза овога стоје политички противници. Инсистирао сам на томе да се утврди одговорност овог лица. Нема никаквог оштећења или обрушавана, тунел је сасвим у реду. Позивам грађане да верују надлежним службама, а не појединцима док се све не испита. Молим да се не шири паника на друштвеним мрежама.