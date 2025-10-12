few clouds
ПО ПРИЈАВИ ЗАТВОРЕН ТУНЕЛ НА МОСТУ СЛОБОДЕ: Полиција све прегледала, нема оштећења; ОБЕ ЦЕВИ ПОНОВО ПУШТЕНЕ (ФОТО, ВИДЕО)

12.10.2025. 23:47 23:58
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, И. Р.
Коментари (0)
Фото: Most slobode/R. Hadzic

Тунел на Мишелуку после Моста слободе у Новом Саду затворен је вечерас за саобраћај.

Како се незванично сазнаје, наводно су грађани пријавили потенцијално оштећење у тунелу, те су надлежне екипе изашле на терен и проверавају све околности.

Полиција и градска инспекција заустављали су возила која иду на Мост слободе са обе стране. После темељног прегледа нису утврђена оштећења и обе цеви тунела поново су пуштене у саобраћај.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

мишелук мост слободе
Извор:
Дневник, И. Р.
Пише:
Дневник
Нови Сад
