ПО ПРИЈАВИ ЗАТВОРЕН ТУНЕЛ НА МОСТУ СЛОБОДЕ: Полиција све прегледала, нема оштећења; ОБЕ ЦЕВИ ПОНОВО ПУШТЕНЕ (ФОТО, ВИДЕО)
12.10.2025. 23:47 23:58
Тунел на Мишелуку после Моста слободе у Новом Саду затворен је вечерас за саобраћај.
Како се незванично сазнаје, наводно су грађани пријавили потенцијално оштећење у тунелу, те су надлежне екипе изашле на терен и проверавају све околности.
Полиција и градска инспекција заустављали су возила која иду на Мост слободе са обе стране. После темељног прегледа нису утврђена оштећења и обе цеви тунела поново су пуштене у саобраћај.