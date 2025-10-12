(ФОТО, ВИДЕО) ПРИПРЕМА, ПОЗОР, САД... Бебе, корњаче и маратонци кренули у трку са Трга слободе!
12.10.2025. 11:01 11:18
Тридесет трећи Новосадски маратон стартовао је у 10 часова на Тргу слободе, а у њему учествује преко хиљаду спортиста из 25 земаља, који ће се такмичити у различитим категоријама – на 42, 25, 10 и пет километара.
Поред трка, биће организоване и рекреативне шетње, као и активности за најмлађе: од „Трке пузећих беба” и трка за основце, до добро познатог „Такмичења корњача” на 4,2 метра.
Чланица Градског већа за спорт и омладину Татјана Медвед уручила је медаље младима с посебним потребама.