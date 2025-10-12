scattered clouds
15°C
12.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО, ВИДЕО) ПРИПРЕМА, ПОЗОР, САД... Бебе, корњаче и маратонци кренули у трку са Трга слободе!

12.10.2025. 11:01 11:18
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
маратон
Фото: Дневник/ В. Бијелић

Тридесет трећи Новосадски маратон стартовао је у 10 часова на Тргу слободе, а у њему учествује преко хиљаду спортиста из 25 земаља, који ће се такмичити у различитим категоријама – на 42, 25, 10 и пет километара.

Поред трка, биће организоване и рекреативне шетње, као и активности за најмлађе: од „Трке пузећих беба” и трка за основце, до добро познатог „Такмичења корњача” на 4,2 метра.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

Чланица Градског већа за спорт и омладину Татјана Медвед уручила је медаље младима с посебним потребама.

медвед
Фото: Дневник/ Ј. Вукашиновић
новосадски маратон
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај