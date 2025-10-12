broken clouds
(ВИДЕО) СНИМАК ПУЦЊАВЕ У ПРИШТИНИ! Навијач из масе извадио ПИШТОЉ и пуцао у ваздух током меча Србија – Албанија!

12.10.2025. 09:46 09:52
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: Printskrin/ instagram/ hooligans_cz

Фудбалска репрезентација Србије доживела је тежак пораз и срамоту у Лесковцу, пошто је у квалификацијама за Светско првенство поражена од Албаније са 1:0.

Једини гол постигао је Реј Манај у 46. минуту, а испоставило се да је то било довољно за велико славље Албанаца.

Наиме, један од навијача, током меча је у маси извадио пиштољ, и почео да пуца у ваздух, а сада се појавио и нови снимак тог инцидента.

Наиме, док је велики број људи стајао испред видео бима и гледао меч, један од њих извадио је пиштољ, кренуо да шета кроз масу, а потом је испалио неколико хитаца у ваздух.

Како је то изгледало, можете видети у снимку испод.

Према информацијама које су се појавиле након инцидента, особа која је пуцала је ухапшена, а повређених није било.

 

фудбал Фудбал вести фудбал у србији Албанија 
Спорт Фудбал
