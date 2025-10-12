(ВИДЕО) СНИМАК ПУЦЊАВЕ У ПРИШТИНИ! Навијач из масе извадио ПИШТОЉ и пуцао у ваздух током меча Србија – Албанија!
Фудбалска репрезентација Србије доживела је тежак пораз и срамоту у Лесковцу, пошто је у квалификацијама за Светско првенство поражена од Албаније са 1:0.
Једини гол постигао је Реј Манај у 46. минуту, а испоставило се да је то било довољно за велико славље Албанаца.
Наиме, један од навијача, током меча је у маси извадио пиштољ, и почео да пуца у ваздух, а сада се појавио и нови снимак тог инцидента.
Наиме, док је велики број људи стајао испред видео бима и гледао меч, један од њих извадио је пиштољ, кренуо да шета кроз масу, а потом је испалио неколико хитаца у ваздух.
Како је то изгледало, можете видети у снимку испод.
Према информацијама које су се појавиле након инцидента, особа која је пуцала је ухапшена, а повређених није било.