(ВИДЕО) ДВЕ НЕПРЕГЛЕДНЕ КОЛОНЕ ГРАЂАНА ПРОТИВ БЛОКАДА ЗАЈЕДНО НАСТАВЉАЈУ СВОЈУ ШЕТЊУ ДО ЦРКВЕ У НОВОМ САДУ Слика слоге и јединства у Српској Атини, завршен величанствен скуп емотивним загрљајем два барјактара
11.10.2025. 17:45 18:00
Две непрегледне колоне грађана против блокада са Булевара Европе и Булевара војводе Степе стопиле су се у једну код кружног тока
Народ мотивисан опстанком и подршком браћи и сестрама са Косова и Метохије спојиле су се у једну и настављају заједничку шетњу мира и достојанства.
Посебно је емотиван загрљај двојице барјактара на сусрету две колоне, а који можете погледати у видеу у наставку текста.
У шетњи учествују и лидер СНС Милош Вучевић, министарка привреде Адријана Месаровић, председница Покрајинске владе Маја Гојковић и градоначелник Жарко Мићин.