overcast clouds
17°C
11.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) ДВЕ НЕПРЕГЛЕДНЕ КОЛОНЕ ГРАЂАНА ПРОТИВ БЛОКАДА ЗАЈЕДНО НАСТАВЉАЈУ СВОЈУ ШЕТЊУ ДО ЦРКВЕ У НОВОМ САДУ Слика слоге и јединства у Српској Атини, завршен величанствен скуп емотивним загрљајем два барјактара

11.10.2025. 17:45 18:00
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
скуп
Фото: Дневник

Две непрегледне колоне грађана против блокада са Булевара Европе и Булевара војводе Степе стопиле су се у једну код кружног тока

Народ мотивисан опстанком и подршком браћи и сестрама са Косова и Метохије спојиле су се у једну и настављају заједничку шетњу мира и достојанства.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

Посебно је емотиван загрљај двојице барјактара на сусрету две колоне, а који можете погледати у видеу у наставку текста.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

У шетњи учествују и лидер СНС Милош Вучевић, министарка привреде Адријана Месаровић, председница Покрајинске владе Маја Гојковић и градоначелник Жарко Мићин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

грађани против блокада Милош Вучевић адријана месаровић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај