ВЕЗЕНКОВ БЕЗ ПРЕМЦА: Играч Олимпијакоса МВП Евролиге, 15. пут у каријери

11.10.2025. 16:11 16:13
спорт
Фото: Printscreen/youtube/Euroleague Basketball

Кошаркаш Олимпијакоса Саша Везенков најкориснији је играч (МВП) трећег кола Евролиге.

Везенков је у победи Олимпијакоса против Дубаија резултатом 86:67 за 24 минута на терену забележио 25 поена, 11 скокова и по једну асистенцију и блокаду. Он је имао индекс корисности 34.

Кошаркаш Олимпијакоса је по 15. пут у каријери освојио признање за најбољег играча кола у Евролиги.

Кошаркаш Црвене звезде Чима Монеке и играч Барселоне Кевин Пантер су забележили по 31 индексни поен. Играч Ефеса Ајзеа Кординије имао је индекс корисности 30, а кошаркаш Партизана Тајрик Џонс 28.

евролига кк олимпијакос мвп
Спорт Кошарка
