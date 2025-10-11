МБАПЕ НАПУСТИО ТРЕНИНГ КАМП ФРАНЦУСКЕ: Дешан нашао замену Конатеу
Капитен француске фудбалске репрезентације Килијан Мбапе повукао се из састава за квалификациони меч за Светско првенство2026. против Исланда.
Разлог је повреда десног зглоба коју је зарадио током утакмице против Азербејџана, саопштио је Фудбалски савез Француске (ФФФ).
Француска је у петак победила Азербејџан 3:0 у мечу групе Д квалификација за СП 2026, а Мбапе се повредио у 83. минуту.
– По повратку репрезентације у Клерфонтен Мбапе је разговарао са селектором Дидијеом Дешаном. Мбапе неће моћи да игра против Исланда. Дешан је потврдио је његово повлачење. Мбапе се вратио у свој клуб и неће бити замењен у саставу – наведено је у саопштењу ФФФ-а.
Дидије Дешан позвао је Бенжамена Павара у национални тим уместо повређеног Ибрахима Конатеа. У саопштењу ФФФ се наводи да је Конате, који је фудбалер Ливерпула, повредио бутни мишић 4. октобра на мечу Премијер лиге против Челсија. Конате ће због повреде да пропусти меч против Исланда.
Он се пре неколико дана прикључио репрезентацији Француске, али је због повреде пропустио јучерашњи меч против Азербејџана (3:0) у квалификацијама за Светско првенство 2026.
ФФФ је навео да је после разговора играча, Дешана и лекарског тима француске репрезентације одлучено да се Конате врати у свој клуб.
Дешан је због тога одлучио да у национални тим позовер Павара, који тренутно игра за Олимпик из Марсеја.
Утакмица између Исланда и Француске биће одиграна у понедељак у Рејкјавику од 20.45 часова.