ПРОБЛЕМИ СТАРИЈИХ ОСОБА КРОЗ ШЕСТ ЕВРОПСКИХ ПРЕДСТАВА „Bезвремени” у Новом Саду од 16. до 18. октобра
Јединствени уметнички фестивал у региону, „Безвремени“, биће одржан од 16. до 18. октобра у Новосадском позоришту ÚјвидéкиСзíнхáз, у организацији Фондације „Нови Сад – Европска престоница културе“, у сарадњи с Трупом „Држ’ не дај“ и Црвеним крстом Србије.
Фестивал, који се по други пут одржава у Новом Саду, јединствен је по својој друштвеној мисији да уметношћу укaже на дискриминацију старијих особа и разбије стереотипе о старењу.
Користећи методе театра заједнице, фестивал „Безвремени“ огољава и преиспитује појаву ејџизма, дискриминације по основу старосне доби и позива на конкретне друштвене промене.
Кроз представе, радионице и разговоре, уметници, грађани и публика постају део заједничког процеса који отвара питање: како као друштво бринемо о својим старијима и како се односимо према сопственом старењу?
Овогодишње издање фестивала посвећено је деменцији, болести која првенствено погађа старију популацију и представља један од највећих глобалних јавноздравствених изазова. Фестивал има за циљ да подигне свест о животу особа са деменцијом, али и о положају њихових неговатеља.
Поред уметничког израза, фестивал заговара оснивање дневних центара и развој услуга предаха за неформалне неговатеље, подсећајући да брига о старима није само породично, већ и друштвено питање.
Радионице и пратећи програм
Поред представа, у оквиру фестивала „Безвремени“ организују се и две бесплатне радионице: „Од грамофона до смартфона – ДЈ радионица за све узрасте“ и Плесна радионица за све генерације. Замишљене су као простор сусрета, игре и стварања, где се бришу границе између младих и старих, уметника и публике. За обе радионице неопходне су пријаве путем линкова доступних на званичним каналима фестивала.
Отварање фестивала уз представу „Не заборави ме!“
Фестивал ће симболично отворити представа „Не заборави ме!“, Културног центра „Младост” Футог, настала кроз вишемесечни позоришни процес са заједницом из Футога и Новог Сада. На сцени су жене које са публиком деле доживљај живота са деменцијом кроз призоре сећања, исповести, халуцинација и ритуале бриге.
Представа приказује исцрпљујућу свакодневицу особа са деменцијом и њихових неговатеља, позивајући публику да не остане посматрач већ да постане учесник. Ово дело подсећа да заборав није само лично искуство болести, већ и друштвена одговорност.
Настало је у оквиру пројекта „Караван солидарности: Међугенацијско путовање за права старијих особа“, суфинансираног средствима Европске уније кроз програм Интеррег VI-A IPA Мађарска–Србија.
Представе из Европе: дијалог заједница и уметности
Снага и значај фестивала „Безвремени“ леже у чињеници да су све представе настале у и са заједницама као плод сарадње уметника и грађана различитих генерација. Ове године публика ће видети шест представа европских позоришта из пет земаља: Италије, Данске, Пољске, Португалије и Србије.
Диспари Театро (Италија): „Испреплетена права“
Италијански Диспари Театро долази с луткарском представом у којој шесторо уметника, узраста од 20 до 69 година, изводи низ кратких прича које илуструју чланке „Повeље о правима између генерација“. Кроз луткарство, музику уживо и сценске слике, ово дело истражује предрасуде и дискриминацију према старима, позивајући на разумевање и међугенерацијски дијалог. Без иједне речи, уметници отварају простор тишине и додира између људи различитих доба.
Нордиск Театер лабораторијум (Данска): „Усамљеност је застрашујућа“
Представа „Усамљеност је застрашујућа“ данског Нордиск Театер лабораторијума истражује тихи терет изолације кроз покрет и физички театар. Настала у сарадњи са члановима локалне заједнице, она се суочава са темом усамљености старијих и приказује како изолација прераста у телесно и емоционално искуство. Ово дело, засновано на поетским сликама и израженој физикалности, руши табуе о старости и рањивости, позивајући публику на емпатију и акцију.
Универзитет у Евори (Португалија): „Старе жене? Ко то каже? Још увек смо овде!“
Представа португалског Универзитета у Евори доноси моћну причу о женама у различитим фазама живота. Кроз кратке наративе и заједничка сећања, извођачице промишљају о рањивости и сестринству, али и о храбрости да се буде видљив у свету који често заборавља старије жене. Ово дело је емотивно путовање кроз време и тело, са снажном поруком наде и солидарности међу генерацијама.
Трупа „Држ не дај“ (Србија): „Чекајући кишу: ејџизам у шест слика“
Сопственим ангажованим делом „Чекајући кишу“ Трупа „Држ не дај“ отвара питање како друштво третира своје старије суграђане. Представа, настала кроз шестомесечни рад са заједницом, приказује шест призора у којима се препознају различити облици ејџизма – од друштвеног до институционалног. Учесници узраста од 18 до 80 година позивају публику да преиспита сопствене предрасуде и размисли о томе шта значи старити у данашњем друштву.
Театар Брама (Пољска): „Тело“
Фестивал ће затворити представа „Тело“, у режији Данијела Јацевича и Дороте Поровске, независног и интеркултуралног театра Брама из Пољске. Представа истражује однос између тела, идентитета и друштвених очекивања. „Тело“ поставља питање – да ли нас наше тело дефинише или ограничава? У овом комаду, тело је и инструмент и доказ пролазности времена, али и симбол наде и слободе. Публика ће сведочити уметничкој медитацији о животу, телу и трајању.
Фестивал „Безвремени“ није само уметнички догађај, то је покрет који позива на промену. У времену када старији људи често остају невидљиви, овај фестивал показује да старост може бити простор стваралаштва, дијалога и достојанства.
Улазнице за све представе доступне су на продајним местима Gigstix и онлајн на сајту gigstix.com. Од 16. до 18. октобра Нови Сад ће, кроз фестивал „Безвремени“, поново постати место сусрета уметности и емпатије – место где време губи границе, а људи поново уче да се препознају једни у другима.
А. Брзак