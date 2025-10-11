Пред репрезентацијом изазован период
ЗА АЛИМПИЈЕВИЋА ЈАВНОСТ ДА ИМА СТРПЉЕЊА – Човић о новом селектору: Долази прави човек на важно место
Председник Кошаркашког савеза Србије (КСС) Небојша Човић очекује да јавност има стрпљења за новог селектора Душана Алимпијевића.
КСС је у суботу у Београду званично представио Алимпијевића као новог селектора кошаркаша Србије.
Алимпијевић је 1. октобра именован за новог селектора Србије, пошто је Светиславу Пешићу истекао уговор са КСС.
– Завршили смо један циклус, доста сам причао о томе и наравно изабрали смо новог селектора. То смо заједно урадили у Управном одбору после великих анализа које смо направили и у тим свим анализама су учествовали стручни људи, па и Пешић. Њему се захваљујем на свему што је урадио, имао је јако велики допринос за нашу кошарку, не само последњи период, него и период пре тога, па и период од 2000-2001, па и пре тога. Све је генерисано у свему што је радио последњих година. Остаће с нама у сарадњи, контакту – рекао је Човић на конференцији за медије.
Он је навео да се нада да ће јавност имати стрпљења за Алимпијевића.
– Имамо јако мало стручних људи, али имамо пуно оних који причом мисле да су компетентни. Сматрам да ћемо имати стабилност да радимо оно што смо започели. Чекају нас врло изазовни период, један период који је краткоторчан, то су новембарски прозори. Швајцарска и БиХ, па фебруар и тако даље. На ту тему смо са Душаном и прошли. Алимпијевић ће бити везан за потпредседника за мушку кошарку, цео тај сектор. Видећемо какве ће још информације бити, о томе ће сам тренер рећи, надам се да ћемо имати поверења и стрпљења у овим временима где је незнање изгубило стид, надам се да ћемо на тај начин подупрети искушења и пролазе с којима ћемо се сусрести – изјавио је председник КСС.
Човић је истакао да ће сви у Савезу помоћи Алимпијевићу како би се направио добар резултат.
– Сви бисмо ми да побеђујемо, преко дигитрона, компјутера, друштвених мрежа, можемо свашта да доприносимо. Очекујем поверење и стрпљење да изнедримо искусније, дали смо предлог и изабрали младог, енергичног тренера који има знање и искуство. На нама је да му помогнемо у заједничком интересу – додао је председник КСС.
– Да се направи заједнички резултат и да неутралишемо све бочне ударе које иду с леђа, а мање од напред. Ту смо, па ћемо се борити. Честитам му и просто ми је задовољство да долази прави човек на важно и добро место. Наравно, иза нас је неуспех, али и тај неуспех може да се претвори у успех ако будемо свесни нашег стварног стања да нисмо кошаркашка велесила и причам ти приче и да кошарка није импровизација, већ је систем, наука где треба сваки дан учити и напредовати и градити један модеран систем. Честитам му на свему томе и наравно, бићемо ту да се заједнички боримо са свим проблемима којих ће бити и којих увек има и који праве драж овог посла – истакао је Човић.