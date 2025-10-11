КАТАИ НАЈОПАСНИЈИ ИГРАЧ: Звездин Магико први на листи
Фудбалери Црвене звезде се налазе на челу Суперлиге Србије са 27 освојених бодова након девет одиграних мечева.
Као најопаснији и најконкретнији појединац у досадашњем делу сезоне издвојио се Александар Катаи.
Звездина десетка и ове сезоне потврђује статус једног од најбољих стрелаца домаћег првенства. На седам одиграних утакмица Катаи је постигао 11 голова, чиме заузима прво место на листи стрелаца Суперлиге Србије.
Најбоља издања показао је у дуелима против Младости из Лучана и Железничара из Панчева, када је постигао по три гола, док је против ОФК Београда и Новог Пазара мрежу ривала погађао по два пута. Посебну тежину има и победоносни погодак против екипе ТСЦ када је управо Катаи донео тријумф црвено-белима.
У просеку Звездин Магико упућује 4,3 шута по утакмици, највише од свих играча Суперлиге Србије. Значајан је и податак да по мечу Катаи забележи и 2,7 удараца у оквир гола, што је само још једна потврда да је Александар Катаи најопаснији и најконкретнији фудбалер домаћег првенства.