СРБОБРАНАЦ ЛИДЕР НА ТЕРЕНУ: Катаи 12/12, Звездин мађионичар најбољи у Србији
Фудбалер Црвене звезде Александар Катаи се налази у идеалној форми на почетку сезоне 2025/26.
Магико је на 12 мечева од почетка нове такмичарске године уписао исто толико голова и тренутно је најефикаснији играч црвено-белих.
– Самим искуством и фудбалским умећем, играч рођен у Србобрану је истински лидер на терену и један од најзаслужнијих у тиму Владана Милојевића за ефикасност у актуелној сезони – наводи се на сајту ФК Црвена звезда.
Катаи је постигао чак 12 голова на исто толико мечева. Тренутно са 11 погодака, миљеник Звездине публике је најефикаснији фудбалер Суперлиге Србије. На дуелу са екипом Младости из Лучана је остварио хет-трик, док је такође три гола постигао на сусрету са Железничаром из Панчева. После поменутих утакмица проглашаван је за играча кола, а Катаи је укупно уписао осам хет-трикова играјући за наш клуб.
Такође, мађионичар у копачкама је погодио по два пута против ОФК Београда и Новог Пазара, да би против ТСЦ једном матирао противничког голмана и то за победу нашег тима. У квалификацијама за Лигу шампиона је погодио против Линколна, а уписао је и две асистенције.
– С обзиром на сјајну статистику и голгетерски учинак, верујемо да ће Александар Катаи наставити у истом ритму и у наредним изазовима нашег тима како у домаћим оквирима, тако и у Европи. Тренутно је на четвртом месту најефикаснијих играча нашег клуба, док се испред Магика налазе Душан Савић (149), Драган Џајић (155) и Бора Костић (230) – додају црвено-бели.