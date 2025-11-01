scattered clouds
КАНАЂАНИН ПРВИ ФИНАЛИСТА ПАРИЗА: Чека Синера или Зверева

01.11.2025. 16:55 16:56
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Christophe Ena

Канадски тенисер Феликс Оже-Алијасим први је финалиста мастерса у Паризу.

У полуфиналу је победио Казахстанца Александера Бублика резултатом 2:0 (7:6(7:3), 6:4) за сат и 37 минута.

У првом сету није било чак ни брејк лопти, па је одлучио тај-брејк у којем је Канађанин био много бољи и тако повео 1:0.

На старту другог сета тенисери су разменили по брејк, а затим је Бублик направио још један и стигао до вођства 3:1 и 4:2. Оже-Алијасим затим осваја четири везана гема и тако стиже до финала.

Канађанин ће у финалу играти против победника меча Јаник Синер - Александер Зверев, а уколико освоји пехар, осигураће пласман на завршни мастерс.

Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
