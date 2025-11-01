ПОЧЕЛО УРЕЂЕЊЕ БУДУЋЕГ АПАТИНСКОГ МУЗЕЈА У току реконструкција Куће Турски
Радови на реконструкцији објекта Кућа Турски, где ће бити смештен будући Музеј града Апатина, започели су ових дана.
Радове су обишли председница општине Дубравка Кораћ и њен помоћник Томислав Силађи, означивши тако почетак једног од најзначајнијих пројеката у области културе.
– Присуствујемо почетку радова на реконструкцији Куће Турски, што је наш сан претходних пет година, од када смо успели да овај објекат прибавимо у власништво општине и израдимо пројектну документацију, што је био обиман и захтеван посао у складу са свим условима Покрајинског завода за заштиту споменика културе – изјавила је председница општине.
Радови обухватају реконструкцију крова, након чега ће уследити замена столарије и извођење припремних радова који претходе обнови подова, плафона и других унутрашњих делова зграде.
– Реконструкција је започета средствима Министарства културе и овом приликом се поново захваљујем министру Николи Селаковићу, који је имао много слуха и разумевања за наш пројекат. Општина Апатин такође учествује у финансирању, док ће друга фаза бити подржана средствима Покрајинског секретаријата за културу. То најбоље показује колико је овај пројекат важан и за државу и за покрајину, али пре свега за наш град – нагласила је Дубравка Кораћ.
Кућа Турски представља један од највреднијих објеката старе градске архитектуре у Апатину и ускоро ће постати дом културне баштине, сведочећи о богатој историји и идентитету града на Дунаву.