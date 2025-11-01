broken clouds
ПОЗНАТО ЗАШТО ЈЕ ПАРТИЗАН БИО ОСЛАБЉЕН: Ово је разлог зашто је Паркер преседео на клупи против Барсе

01.11.2025. 13:24 13:31
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
спорт
Фото: АБА лига ј.т.д./Драгана Стјепановић

Кошаркаши Партизана поражени су од Барселоне у 8. колу Евролиге 78:76 у Београду.

Црно-бели у овом дуелу нису могли да рачунају на Џабарија Паркера, који је био у опреми на клупи, али није улазио у игру. 

Тренер Партизана Жељко Обрадовић у три речи је на конференцији за медије одговорио на питање о одсуству Паркера, а Спорт клубу је дан касније потврђено о чему је реч. 

Једини разлог Паркеровог неиграња је повреда прста десне руке, коју већ вуче неко време.

 

Спорт клуб

кк партизан кошарка евролига
Извор:
Спорт клуб
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
