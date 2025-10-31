(ВИДЕО) ПОЗНАТИ ДОКТОР ИЗ ВРБАСА ОТИШАО У ПЕНЗИЈУ, А ЗАПОСЛЕНИ МУ ПРИРЕДИЛИ НЕЗАПАМЋЕН ИСПРАЋАЈ! У шпалиру сви плакали: "Човек огромног срца"

Док је пролазио кроз шпалир колега, доктора, медицинских сестара и техничара, чуле су се речи подршке и захвалности. Сузе су низале лице и колега и самог доктора, који је покушао да их задржи, али није успео- на крају је и он заплакао. Загрлио се са сваким кога је годинама познавао, а посебно емотиван био је тренутак када је снажно загрлио колегиницу са којом је годинама спашавао животе раме уз раме.



Видео изазвао стотине позитивних реакција

На друштвеним мрежама су осванули снимци овог емотивног опроштаја, а видео који је објавио његов колега Андреј Ленђер изазвао је стотине реакција и коментара.

"Данас је један велики човек завршио једно поглавље, али не и причу о доброти. Др Перић – хирург, хуманиста и човек огромног срца. Није гледао ни статус ни новац, само како да помогне. Цела болница данас је изашла да га испрати, јер такви људи оставе траг који се не брише. Срећна пензија, докторе, заслужили сте свако поштовање!“, гласио је један од коментара испод снимка.

Други су редом додавали:

"Овако се испраћа један диван човек у заслужену пензију, иако ће нам свима недостајати његов топао осмех и стручност коју је показао небројено пута. Хвала вам, др Перићу, на свему!“

Једна коментар је дословно многе расплакао:

"Најдивнији човек и врхунски хирург, мој др Перић... више од три године био ми је као отац. Толико љубави и бриге нисам видела. Боже, чувај га и подари му здравље и мир у животу. Хвала за све, мили докторе.“

Они који су радили с њим кажу да је био лекар који никада није правио разлику међу људима, и да је сваког пацијента лечио истом посвећеношћу. „Легенда од човека, најбољи хирург, пуно нам је помогао и ван хирургије. Вечно ћемо те помињати, јер таквих је мало!“, стоји у једном од коментара испод видеа који је подељен на Фејсбуку.

Како је и сам један од запослених у болници рекао - такви људи не одлазе, они остају заувек део колектива. Доктор Перић јесте скинуо мантил, али његова дела и топлина остају дубоко уписани у ходницима бол