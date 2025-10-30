(ФОТО) Стогодишњаци Елени и Павле најстарији Новосађани ЗАВРШНА СВЕЧАНОСТ „СУНЧАНЕ ЈЕСЕНИ ЖИВОТА“ Јулиана и Павел давно прешишали златну свадбу
На завршној свечаности поводом 46. традиционалне активности Црвеног крста Новог Сада „За сунчану јесен живота“, посвећене најстаријим суграђанима, проглашени су најстарији Новосађани, као и брачни пар са најдужим стажом.
Како наводе у Црвеном крсту Новог Сада, у оквиру традиционалне активности организоване током октобра, одржан је конкурс за избор најстаријег суграђанина Новог Сада, брачног пара који је најдуже у браку и волонтера с најдужим стажом у Црвеном крсту Нови Сад. Деца из Предшколске установе “Радосно детињство” и ученици нижих разреда новосадских основних школа учествовали су на конкурсу литерарних и ликовних радова на тему “Моји баба и деда”.
За најстарије пријављене суграђане проглашени су Елени Векић, рођена 25. јуна 1925. године, и Павле Катић, рођен 17. марта 1925. године. Пар који је најдуже у браку су Јулиана и Павел Хабор, венчани 7. јануара 1960, који су пуних 65 година у брачној заједници.
Председник Црвеног крста Новог Сада, пуковник др Братољуб Бркљача, уручио је пригодан поклон Слободану Кабићу, који је ове године проглашен за волонтера с најдужим стажом у Црвеном крсту Нови Сад. Кабић је крв дао 130 пута, а први пут је то учинио 8. децембра 1969. године. Био је председник комисије за добровољно давалаштво крви у периоду од 1999. до 2014 године, где је дао немерљив допринос у промоцији и омасовљавању ове делатности. Учествовао је у пријему и збрињавању избеглица које су пристигле у наш град у време рата на простору бивше Југославије.
Комисија којом је преседавала академски сликар и волонтер оргнизације Црвеног крста Јелена Тишма, бирала је најуспешније учеснике конкурса на тему „Моји баба и деда“ и имала је изазован задатак, с обзиром на то да је и ове године стигло више од 1.000 ликовних и литерарних радова. Победницима ликовно-литерарног конкурса захвалнице и поклоне уручио је секретар Црвеног крста Нови Сад др Драган Лазић.
Б. Г.