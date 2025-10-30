МЛАДИ БРАЧНИ ПАР СЕ СКУЋИО У РАВНОМ СЕЛУ У здравом окружењу желе подизати децу
За четири године колико траје програм Министарства за бригу о селу за доделу бесповратних средстава намењених куповини кућа у селима, ван општинских средишта, Општина Врбас је активно учествовала и обезбедила куће за тридесетак породица.
Недавно су на исти начин до куће у Равном Селу дошли Ивана и Михаило Вуковић.
Тројни уговор потписали су нови власници куће, Тамара Ђукић, државни секретар у Минстарству за бригу о селу, и Милан Глушац, председник општине Врбас.
- Од 2021. године у селима наше општине реализовали смо више уговора. Само у једном у наврату у 2022. години потписали смо чак десет уговора, и за ове четири године тридесетак младих породица трајно је решило ‘кров над главом’ одлуком да остану или пређу да живе на село. Корист је вишеструка, млади брачни парови добијају сигурност и здравом окружењу подижу своју децу, док држава истовремено чува села од нестајања и обезбеђује да се многи крајеви Србије равномерно развијају - рекао је Милан Глушац, председник Општине Врбас.