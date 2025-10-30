broken clouds
МЛАДИ БРАЧНИ ПАР СЕ СКУЋИО У РАВНОМ СЕЛУ У здравом окружењу желе подизати децу

30.10.2025. 10:53
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
кућа
Фото: Општина Врбас

За че­ти­ри го­ди­не ко­ли­ко тра­је про­грам Ми­ни­стар­ства за бри­гу о се­лу за до­де­лу бес­по­врат­них сред­ста­ва на­ме­ње­них ку­по­ви­ни ку­ћа у се­ли­ма, ван оп­штин­ских сре­ди­шта, Оп­шти­на Вр­бас је ак­тив­но уче­ство­ва­ла и обез­бе­ди­ла ку­ће за три­де­се­так по­ро­ди­ца.

Не­дав­но су на исти на­чин до ку­ће у Рав­ном Се­лу до­шли Ива­на и Ми­ха­и­ло Ву­ко­вић. 

Трој­ни уго­вор пот­пи­са­ли су но­ви вла­сни­ци ку­ће, Та­ма­ра Ђу­кић, др­жав­ни се­кре­тар у Мин­стар­ству за бри­гу о се­лу, и Ми­лан Глу­шац, пред­сед­ник оп­шти­не Вр­бас. 

- Од 2021. го­ди­не у се­ли­ма на­ше оп­шти­не ре­а­ли­зо­ва­ли смо ви­ше уго­во­ра. Са­мо у јед­ном у на­вра­ту у 2022. го­ди­ни пот­пи­са­ли смо чак де­сет уго­во­ра, и за ове че­ти­ри го­ди­не три­де­се­так мла­дих по­ро­ди­ца трај­но је ре­ши­ло ‘кров над гла­вом’ од­лу­ком да оста­ну или пре­ђу да жи­ве на се­ло. Ко­рист је ви­ше­стру­ка, мла­ди брач­ни па­ро­ви до­би­ја­ју си­гур­ност и здра­вом окру­же­њу по­ди­жу сво­ју де­цу, док др­жа­ва исто­вре­ме­но чу­ва се­ла од не­ста­ја­ња и обез­бе­ђу­је да се мно­ги кра­је­ви Ср­би­је рав­но­мер­но раз­ви­ја­ју - ре­као је Ми­лан Глу­шац, пред­сед­ник Оп­шти­не Вр­бас. 

 

равно село
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Бачка
