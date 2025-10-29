НА „КАРАЂОРЂУ“ ДАНАС ДЕРБИ ЗА ФУДБАЛСКЕ СЛАДОКУСЦЕ Војводина – Црвена звезда: Новосађани спремни да се надигравају, до победе
Фудбалери Војводине дочекаће данас (четвртак) у 18 часова Црвену звезду у великом дербију Суперлиге Србије.
У одложеном сусрету 3. кола Суперлиге, због обавеза Београђана у европској конкуренцији, стадион „Карађорђе“ биће место на којем ће се две црвено-беле екипе наћи једна наспрам друге, у дербију између лидера (Звезда) и трећепласираног састава (Воша) на табели.
Звезда и Војводина играле су до сада укупно 217 пута. Војводина је славила у 40 утакмица, Звезда на 126 дуела, а нерешен резултат је био у 51 сусрету. Последњи меч ова два тима је одигран претходне сезоне у финалу Купа Србије, када су београдски црвено-бели тријумфовали резултатом 3:0.
– Опште је познато да је утакмица са Црвеном звездом велики дерби, како за нас, тако и за њих. Овај меч долази у добром тренутку за нас, што не може да се каже за Звезду после две утакмице са Брагом и Радничким. Али, када се игра са Звездом, притисак увек постоји. Знамо против кога играмо и који су нам циљеви. У сваки меч, па тако и у овај, улазимо са жељом да победимо. Иза себе имамо две и више него добре утакмице, момци су подигли самопоуздање. Ако дамо све од себе, као што су радили у досадашњем делу сезоне, јер ја не могу да кажем да сам после иједне био разочаран. Ја сам апсолутно задовољан са свим што смо постигли, с обзиром на повреде, продаје играча и када подвучемо црту, могу да будем задовољан. Звезда је велики противник и знамо шта нам је чинити – рекао је шеф стручног штаба Војводине Мирослав Тањга.