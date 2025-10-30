БОКСЕРИ ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ У БОРБИ ЗА ЕВРОПСКИ ТРОФЕЈ: Црвено-бели у плеј офу ЕУБЦ Купа шампиона
Црвена звезда коначно има прилику да се бори за највећи европски трофеј, изјавио је генерални директор Боксерског клуба Црвена звезда уочи плеј-офа ЕУБЦ Купа шампиона, који ће бити одржан у Београду од 31. октобра до 2. новембра.
Боксери Црвене звезде ће се сутра од 20 часова у полуфиналу ЕУБЦ Купа шампиона састати са Панкратионом из Молдавије. Три сата раније у првом полуфиналу борице се грчки Панатинаикос и Острава из Чешке.
Меч за треће место на програму је 2. новембра од 17 часова, а финала три сата касније.
Плеј-оф ЕБЦ Купа шампиона биће одржан у креативно-иновативном и дигиталном центру у Београду, популарној "Ложионици".
Црвена звезда је три пута била шампион Југославије (1967, 1969. и 1970. године), а 2022. је освојила Регионалну лигу.
"Покушаћемо да освојимо нешто што до сада никад нисмо имали прилику да освојимо. Све екипе су веома јаке. 'Ложионица', као место спектакла, је нови концепт у нашој земљи, нешто потпуно другачије. Звезда је увек имала идеју да иде испред времена, определили смо се за несвакидашњи амбијент. После мечева на Савском кеју, испред Београдског победника, правимо нови искорак. 'Ложионица' ће бити нешто што ће остати упамћено. Овај турнир долази на крају веома успешне сезоне. Звезда је имала огромне успехе у млађим категоријама, имамо велики број медаља, на последњем Балкан првенству имамо два златна дечака - Страхињу Филића и Вука Чедића. Наша стратегија није само сениорски бокс. Наша будућност су млади", рекао је Николић на конференцији за медије.
"Ми смо 2022. освојили Регионалну лигу, сад желимо корак даље, да се попнемо на кров Европе. Окосницу чине боксери који су тада освојили Регионалну лигу, а сада је ушао у први тим Димитрије Андрејевић, тада дете. Желимо да крунишемо наш програм и на овај начин", додао је генерални директор БК Црвена звезда.
"То неће бити лак посао јер долазе са европским првацима и боксерима врхунског нивоа. Освојити трофеј доноси разне бенефите, али пре свега нам доноси ширење интересовања за бокс, пуно је младих који нам долазе. Па ево, један од њих је Димитрије Андрејевић. Омладинска школа је у експанзији", изјавио је Николић.
Боксер Звезде Владимир Мирончиков изјавио је да је његов тим спреман за Куп шампиона.
"Очекујем европску титулу. Сви идемо до победе. Сви смо спремни. Противници немају шансе", навео је Мирончиков.
Тренер боксера Звезде Миодраг Радић истакао је да "црвено-бели" имају искусан тим и дао његова екипа очекује титулу.
"Екипа је добра, стабилна, јака. Међу нама су освајачи великих медаља. Очекују нас тешке борбе, велики противници. Најважније од свега је то што познајемо једни друге. Од нас очекујте само најбоље", рекао је боксер Звезде Игор Рогић.
За Звезду ће наступити: Артур Нгаптијан (57 кг), Павел Федоров (63.5 кг), Вахид Абасов (67 кг), Игор Рогић (71 кг), Димитрије Андрејевић (75 кг), Владимир Мирончиков (80 кг) и Садам Магомедов (92 кг).