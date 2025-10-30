”ПРОТИВ ЕНГЛЕЗА СМО ИЗГУБИЛИ КУЛТ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ” Збиљић: Тадић да се врати у репрезентацију и да добије капитенску траку!
БЕОГРАД: Председник фудбалског клуба Војводина и председник Заједнице Суперлиге и Прве лиге Србије Драгољуб Збиљић изјавио је да би нови селектор репрезентације Вељко Пауновић требало у национални тим да врати Душана Тадића.
Фудбалски савез Србије саопштио је раније данас да је Пауновић нови селектор фудбалске репрезентације Србије. Он је на тој функцији наследио Драгана Стојковића Пиксија, који је поднео оставку после пораза од Албаније у Лесковцу (1:0).
Како се наводи у саопштењу Фудбалског савеза Србије (ФСС), Пауновић ће водити репрезентацију у борби за пласман на Светско првенство 2026. године.
"После утакмице Србија - Енглеска, када је било 0:5, дао сам изјаву. Сви су нешто бежали од новинара, ја нисам. Дао сам изјаву да смо ми тог дана изгубили култ репрезентације. Мислим да је то нешто што је било много шира тема од самог резултата и нешто на чему ћемо морати сви да радимо. Дакле, пре свега у репрезентацији морају да играју најбољи. Да ли то значи да Душан Тадић са 37 година треба да стави капитенску траку? Да, значи то! Да ли значи да треба да се врати Сергеј Милинковић-Савић и остали играчи који нису ту? Да, то значи то. То је репрезентација, ја могу прихватим и део подмлађивања и део неке идеје за стварање нове генерације, али ја то нисам ни то приметио до краја", рекао је Збиљић, пренела је Заједница Суперлиге и Прве лиге Србије на друштвеним мрежама.
Збиљић је навео да би Пауновић могао да врати навијаче на стадион.
"Ми морамо да знамо шта желимо са нашом репрезентацијом. Искрено се надам да је Пауновић нови селектор Србије, он би нам свима вратио велико поверење. Мислим да би то опет вратило велики број навијача на утакмице репрезентације, да вратимо тај култ. Ја сам био у ложи на тој утакмици са Енглеском... Једноставно није било праве подршке. Чак је било неких политичких парола, било је нечега, све оно што нам није потребно. УЕФА иначе то и забрањује, али и да не забрањује, једноставно је то нешто што нам не треба. Нама ту треба позитива, игра наша репрезентација, а ми неке наше размирице можемо да решавамо и после тих утакмица", рекао је Збиљић.
Он је истакао да сви морају да учествују у стварању култа репрезентације.
"Морамо сви заједно, почев од новинара, да радимо на враћању култа репрезентације. Новинари исто знају некад да праве култ личности. И то је нешто што је нама велики проблем, генерално у друштву. Значи, у једном тренутку је малтене Пикси био репрезентација. Он је иначе мој пријатељ и користим прилику да му честитам на свим резултатима које је направио. Ми смо били на два велика првенства, ушли у А групу Лиге нација, обезбедили опстанак. Дакле, није то баш тако лош резултат како је у неком тренутку кренуло да се прави", изјавио је Збиљић.
"То ћемо тек да анализирамо у будућем периоду, али једноставно култ његове личности толико је кренуо да се прави од стране новинара да је то било нереално. Значи ми морамо да правимо култ репрезентације и култ играча који то носе и да онда се врати и публика и да сви негде радимо у у правцу позитиве ка нашој репрезентацији", поручио је Збиљић.