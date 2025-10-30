overcast clouds
ГУЖВЕ У НОВОМ САДУ ЗБОГ ДЕРБИЈА Полиција контролише навијаче, стварају се колоне; Избегавајте Булевар ослобођења

30.10.2025. 17:09 17:45
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Printskrin 192.rs
Фото: Printskrin 192.rs

Због фудбалске утакмице између новосадске Војводине и београдске Црвене звезде тренутно је дошло до мањих застоја у градском саобраћају.

Ради бољег контролисања доласка навијача на стадион полиција је поставила пунктове у Новом Саду како не би дошло до инцидената.

Друштвене мреже преносе да се на улазу у Нови Сад са ауто-пута стварају застоји на наплатној рампи из смера Београда.

Утакмица на стадиону Карађорђе почиње у 19.00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

Нови Сад
