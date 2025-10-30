overcast clouds
ЈУВЕНТУС ДОБИО НОВОГ ТРЕНЕРА: Стигао бивши селектор Италије Лућано Спалати

30.10.2025. 19:58 20:02
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
spaleti
Фото: Youtube Printscreen/Focus Production

Игор Тудор је прошлост, Лућано Спалети промовисан је у новог тренера Јувентуса.

Биће то Спалетијев повратак тренерском послу, након што је у јуну напустио клупу репрезентације Италије, а деби са великаном имаће у суботу вече против Кремонезеа у Кремони.

Спалетија у Торину чека уговор до краја сезоне, али и прилично јасна клаузула - ако осигура пласман у Лигу шампиона аутоматски ће се сарадња продужити до лета 2027. с опцијом и за 2028.

Искусни стручњак је пре националног тима водио Наполи с којим је 2023. био шампион. Видећемо шта чека Душана Влаховића у наредном периоду.

Познато је и да ће Спалети у новом клубу имати зараду од три милиона евра по сезони.

 

 

