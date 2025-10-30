ЈУВЕНТУС ДОБИО НОВОГ ТРЕНЕРА: Стигао бивши селектор Италије Лућано Спалати
Игор Тудор је прошлост, Лућано Спалети промовисан је у новог тренера Јувентуса.
Биће то Спалетијев повратак тренерском послу, након што је у јуну напустио клупу репрезентације Италије, а деби са великаном имаће у суботу вече против Кремонезеа у Кремони.
Спалетија у Торину чека уговор до краја сезоне, али и прилично јасна клаузула - ако осигура пласман у Лигу шампиона аутоматски ће се сарадња продужити до лета 2027. с опцијом и за 2028.
Искусни стручњак је пре националног тима водио Наполи с којим је 2023. био шампион. Видећемо шта чека Душана Влаховића у наредном периоду.
Познато је и да ће Спалети у новом клубу имати зараду од три милиона евра по сезони.
Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus ⚪️⚫️
Benvenuto mister!
🗞️➡️https://t.co/JzQ2LwR2ZV pic.twitter.com/LpWc0ybkbs
— JuventusFC (@juventusfc) October 30, 2025